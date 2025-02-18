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    Россия опровергла планы переговоров с Украиной в Эр-Рияде
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    Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России
    Российские войска вошли в Ямполовку на севере ДНР
    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    4 комментария
    18 февраля 2025, 09:23 • Новости дня

    «Швабе» представил новые прицелы на выставке IDEX 2025

    «Швабе» презентовал прицелы для мгновенной стрельбы и ночного видения на IDEX 2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Швабе», входящий в «Ростех», продемонстрировал на IDEX 2025 в Абу-Даби прицелы для мгновенной стрельбы из нарезного и гладкоствольного оружия, а также приборы для ночного видения.

    Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби представил новые разработки для стрелкового оружия, сообщает ТАСС. В экспозиции были презентованы прицелы для мгновенной стрельбы из нарезного и гладкоствольного оружия, а также приборы для ночного видения.

    На выставке вниманию посетителей были представлены призматические прицелы ПП1 и ППЗ. Прицел ПП1 предназначен для мгновенной стрельбы на коротких дистанциях, в то время как ППЗ, обладая трехкратным увеличением, позволяет вести огонь на любых дистанциях благодаря большому полю зрения. Оба прицела имеют модульную конструкцию, позволяющую их установку на различные типы оружия.

    Кроме того, «Швабе» продемонстрировал панкратические прицелы ПО315У и ПО420У, ориентированные на стрельбу на средних и больших дистанциях. Модель ПО315У разработана для малокалиберного высокоточного оружия с посадочным местом в виде планки Пикатинни и отличается высоким светопропусканием. Все представленные модели прошли необходимые испытания.

    Также особое внимание было уделено приборам ночного видения, которые пользуются спросом на рынках Ближнего Востока и Африки. Эти приборы оснащены электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, обеспечивая защиту от интенсивного света, и подходят для выполнения различных задач в темное время суток, таких как ориентирование на местности и чтение карт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта. Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представит на Ближнем Востоке новые модульные прицелы малой кратности ПП1 и ПП3 в рамках международной выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби. В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов.

    17 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате решительных действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кондрашовкой, Голубовкой, Загоруйковкой, Новой Кругляковкой Харьковской области, Новолюбовкой Луганской народной республики (ЛНР), Колодезями и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 190 военнослужащих, три американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британская 155-мм гаубица FH-70. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем на харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Липцов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств, сообщил Конашенков.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям «Иностранного легиона» около Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Ульяновки, Зверева, Котлина, Удачного, Успеновки, Надеждинки, Новоандреевки и Алексеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два немецких Leopard, и пять орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Мылового, Тягинки и Приднепровского Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Березовку в ДНР. За день до этого российские силы освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. А до этого взяли под контроль Водяное Второе в ДНР.

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    17 февраля 2025, 20:16 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить нарушение прав россиян в Абхазии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Петренко уточнила, что в ряде СМИ появились сведения о том, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, включая обладателей российского гражданства, поддерживать определенные политические силы, передает Telegram-канал СК. При этом звучали угрозы насилия в адрес граждан Абхазии и России армянской национальности.

    В соответствии с российским законодательством, отмечается в сообщении, иностранные граждане, совершившие преступления за пределами России, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если преступление было направлено против граждан РФ. Эта норма закреплена в части 3 статьи 12 Уголовного кодекса РФ, как напомнила Петренко.

    «С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль», – заявляет СК.

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    17 февраля 2025, 20:25 • Видео
    У Зеленского осталось три варианта действий

    Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    17 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии

    Политолог Ткаченко: Трамп минимизирует вмешательство Европы в переговоры России и США

    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главным итогом встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будет сверка позиций перед следующим раундом переговоров. При этом Брюссель и Киев попытаются помешать процессу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Двусторонний диалог по Украине пройдет во вторник.

    «США в непростой ситуации. С одной стороны, они действительно намерены продвигать идею завершения военной фазы конфликта. С другой, они попытаются учесть собственные экономические интересы в части продажи вооружений Европе и Украине», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Складывается ощущение, что команда Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров – сверка позиций перед следующей встречей», – подчеркнул собеседник.

    «Россию интересует не только конфликт на Украине, но и более широкий контекст общеевропейской безопасности», – допустил он. «При этом не стоит забывать и о позиции Европы. Учитывая итоги Мюнхенской конференции и позицию Макрона, она будет реагировать на переговоры нервно. Скорее всего, станы ЕС потребуют себе места за столом и в какой-то момент его получат», – спрогнозировал аналитик.

    «Но и в этом случае мяч останется на стороне американского президента которому предстоит минимизировать вмешательство Европы в переговорный процесс, что очень важно для Москвы. Киев же совершенно не заинтересован в таком формате переговоров, поэтому он попытаться спойлерить диалог России и США, выдвигать неприемлемые требования, делать громкие заявления и устраивать демарши», – продолжил спикер.

    «В любом случае, для Москвы вопрос легитимности Зеленского закрыт. Его присутствие в Эр-Рияде сведется к попыткам нашептать что-то американским переговорщикам вне самого процесса. Россия, вероятно, допустит его вхождение в состав украинской делегации вместе с представителями минобороны и Верховной Рады. Но подписывать итоговый документ будет, скорее всего, председатель украинского парламента», – резюмировал политолог.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф подтвердил, что делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, отметив важность этой встречи для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Сообщалось, что украинская правительственная делегация тоже начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил: «Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

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    17 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде

    Зеленский отказался признавать итоги российско-американских переговоров

    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде
    @ Sven Hoppe/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не будет признавать результаты переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, поскольку Киев не участвует в обсуждениях и не был осведомлен о них, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не будет признавать результаты этих переговоров, поскольку считает любые обсуждения, касающиеся Украины, без ее участия недействительными, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, его предстоящий визит в Саудовскую Аравию не связан с российско-американскими переговорами. Он отметил, что планирует обсудить ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы узнать его мнение по поводу этих переговоров.

    Напомним, российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

    Ранее Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

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    17 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США

    Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для переговоров России и США удобством для обеих сторон

    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как это устраивает обе стороны, а срочные доклады президенту России поступят при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как она устраивает обе стороны. Президент США упоминал Саудовскую Аравию в качестве возможного места для встречи на высшем уровне, и было принято совместное решение о встрече в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Песков отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров смогут при необходимости передавать срочные доклады Владимиру Путину, хотя полный отчет будет представлен уже в Москве.

    По его словам, все коммуникационные возможности для передачи информации имеются, что позволяет оперативно информировать президента в случае необходимости.

    Ранее российская делегация во главе с Сергеем Лавровым и Юрием Ушаковым отправлилась в Эр-Рияд для переговоров с США относительно восстановления двусторонних отношений и возможной встречи президентов России и США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация также начала подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение между США и Россией без участия Украины.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 21:55 • Новости дня
    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой

    Стали известны детали соглашения США с Украиной о полезных ископаемых

    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предъявил Киеву требование на 500 миллиардов долларов в качестве «компенсации». На эту сумму США хотят взять на Украине контроль не только над важными месторождениями, но также портами, инфраструктурой, нефтью и газом.

    Как пишет The Telegraph, недавно на стол президента Владимира Зеленского лег проект контракта, который вызвал панику в Киеве. Условия документа фактически предполагали экономическую колонизацию Украины Соединенными Штатами на бессрочной основе, накладывая на страну непосильное бремя репараций.

    По данным издания, контракт, датированный 7 февраля 2025 года, носит отметку «Конфиденциально». В нем говорится о создании совместного инвестиционного фонда США и Украины. Соглашение охватывает «экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины», включая «минеральные ресурсы, нефть и газ, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)». Также указано, что «договор регулируется законодательством штата Нью-Йорк, без учета принципов коллизионного права».

    Согласно предлагаемому контракту, 50% всех доходов Украины от добычи ресурсов должны отчисляться США, Вашингтону достанется также 50% финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим сторонам» для будущей монетизации ресурсов. «Этот контракт означает: "Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей"», – заявил газете источник, близкий к переговорам.

    Вашингтон также получает приоритет на покупку экспортируемых минералов и почти полный контроль над украинской сырьевой экономикой. Управление фонда должно осуществляться исключительно США, что фактически передает контроль над природными ресурсами Украины американской стороне.

    Сам Владимир Зеленский предлагал США участие в добыче критически важных полезных ископаемых Украины еще в сентябре 2024 года, во время своего визита в Trump Tower. Он рассчитывал, что присутствие американских компаний создаст политический барьер для возможного повторного нападения России. «Однако Зеленский вряд ли ожидал столь жестких условий, сравнимых с репарациями, наложенными на Германию после Первой мировой войны. Экономические требования Трампа превышают условия Версальского договора, которые в дальнейшем были смягчены Лондонской конференцией 1921 года и планом Дауэса в 1924 году», – говорится в статье.

    Выступая на телеканале Fox News, Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» компенсировать Вашингтону 500 млрд долларов. «Если они не согласятся, их просто отдадут Путину», – предупредил он. По его словам, США уже потратили 300 млрд долларов, а продолжение поддержки Украины было бы «глупостью». Однако, по данным Конгресса, общий объем помощи составил 175 млрд долларов, из которых 70 миллиардов пошли на производство оружия в самих США.

    Опрошенные газетой эксперты ставят под сомнение заявления о гигантских ресурсных запасах Украины, оцениваемых в 26 триллионов долларов. Украинские литиевые месторождения действительно значительны, но с 2022 года цены на литий рухнули на 88%, а крупные запасы обнаружены по всему миру. К примеру, в Неваде месторождение McDermitt Caldera содержит 40 млн тонн лития, что делает США крупнейшим игроком в этой сфере.

    «Редкоземельные металлы вовсе не являются редкими. США отказались от их добычи в 1990-х из-за низкой рентабельности, что позволило Китаю получить монополию. Однако сейчас Вашингтон активно устраняет эту проблему», – пишет The Telegraph. Отмечается, что месторождения украинского сланцевого газа также сомнительны как источник прибыли: часть месторождений контролируется Россией, а другие расположены в сложных геологических условиях. Ранее компания Chevron уже отказалась от добычи газа в Польше и на Украине из-за высоких издержек.

    Ранее представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство недальновидностью Владимира Зеленского в оценке соглашения о разработке полезных ископаемых.

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    17 февраля 2025, 17:37 • Новости дня
    Приднестровье демонтировало КПП на границе с Молдавией

    МИД Приднестровья сообщил о временном демонтаже КПП на границе с Молдавией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приднестровье решило временно убрать ряд контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдавией после просьбы Кишинева, однако при возобновлении террористической угрозы их планируют вернуть.

    Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о временном демонтаже ряда контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдавией, передает ТАСС. Эти пункты были установлены после событий весны 2022 года, когда регион подвергся серии террористических атак.

    Игнатьев подчеркнул, что решение о демонтаже КПП принято также по просьбе Кишинева. Он отметил, что в случае увеличения террористической угрозы или других предпосылок, вопрос о восстановлении КПП будет обсуждаться с точки зрения необходимости такой защиты.

    В сентябре военный из молдавского миротворческого контингента получил смертельное ранение на посту в разделительной зоне безопасности между двумя берегами Днестра.

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    17 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров: Территориальные уступки Украине сделаны при СССР

    Лавров рассказал о территориальных уступках Украине при создании СССР на пресс-конференции

    Tекст: Вера Басилая

    При образовании СССР Украине были предоставлены значительные территории, освоенные ранее русскими людьми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем напомнил, что огромные территории, которые столетиями осваивались русскими, были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики, передает ТАСС.

    Российский министр подчеркнул, что по причинам, которые были озвучены президентом России, эти земли, на которых русские строили города и порты, были переданы Украине.

    Кроме того, Лавров отметил, что американские представители обсуждают подходы к украинскому кризису, хотя неясно, кто будет уполномочен представлять администрацию Вашингтона по этой теме.

    Лавров добавил, что представители США начинают упоминать тему территориальных уступок, и призвал ознакомиться с историей, как это делает президент России Владимир Путин. Министр подчеркнул, что это обсуждение связано с поиском компромиссов в решении украинского кризиса.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал, что США считают возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистичным.

    Министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

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    17 февраля 2025, 18:28 • Новости дня
    США могут вывести войска из Балтии после переговоров с Россией
    США могут вывести войска из Балтии после переговоров с Россией
    @ U.S. Army/Sgt. Seth LaCount, 126th Press Camp, Michigan Army National Guard

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США рассматривает возможность вывода американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, пишет обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников.

    Рахман отмечает, что европейские чиновники опасаются, что американский лидер может согласиться на вывод войск из стран Балтии и, возможно, других стран Западной Европы, передает РИА «Новости». Такой шаг, по их мнению, может ослабить ЕС перед лицом российской армии.

    Журналист подчеркивает, что США больше не считаются надежным союзником для европейских стран.

    Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских сил из Европы.

    Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

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    17 февраля 2025, 19:24 • Новости дня
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнув недоговороспособность ЕС и Британии.

    Небензя заявил о безвозвратной потере Украиной ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сообщил на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, которая утвердила Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС.

    Небензя также отметил, что страны ЕС и Британия не обладают способностью к заключению соглашений и не могут быть стороной будущих договоренностей по Украине. Он подчеркнул, что соглашения должна реализовывать новая власть в Киеве, избранная на демократических выборах.

    По словам дипломата, будущая Украина должна стать демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим в военные блоки и альянсы. «Сегодня мы понимаем, что гаранты «Минска», да и в целом страны Евросоюза и Британия абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса», – добавил Небензя.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в намерении использовать «территориальные уступки» для этнической резни, отметив, что США играют важную роль в украинском кризисе.

    Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц. Глава МИД также подчеркнул, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    17 февраля 2025, 13:47 • Новости дня
    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд

    Политолог Скачко: Зеленский пытается использовать Трампа в своих электоральных целях

    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон разрешил украинцам присутствовать на полях переговоров России и США в Эр-Рияде, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    «Присутствие Зеленского в Эр-Рияде – преимущественно предвыборная история. Он хочет убедить электорат, что формула: «ничто об Украине без Украины» меняется на «ничто об Украине без Зеленского». Хотя на самом деле уместнее будет строчка из песни «Арлекино» «А мною заполняют перерыв», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Впрочем, сама американская делегация может допускать общение с представителями Украины после диалога с Москвой, чтобы донести решения и корректировки в переговорных позициях, касающиеся непосредственно Киева. Не исключено и то, что Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров, чтобы смягчить позицию Европы по этому вопросу», – продолжил аналитик.

    «При этом сам Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии, где проходит встреча не президентского уровня, означает согласие с его нелегитимностью. То есть фактически он участвует просто как член украинской делегации, а не глава государства», – заметил собеседник. «Но у него и нет другого выбора, ему придется принять любой предложенный Трампом договор, несмотря на претензии на месторождения в новых регионах России», – резюмировал эксперт.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Сам же Зеленский сейчас находится в ОАЭ. По его словам, цели визита – обсуждение дальнейшей посреднической помощи Эмиратов в обмене пленными с Россией, а также инвестиции и экономическое партнерство.

    Также, по данным NBC, США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон. Зеленский, в свою очередь, озвучил требование к США обсудить судьбу месторождений в новых регионах России, которые Киев считает своими.

    Он также посетовал, что американский проект урегулирования пока не содержит положений о безопасности Киеву. «Если США не дадут нам гарантий безопасности, я думаю, экономическая часть договора работать не будет», – предупредил Зеленский.

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    17 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Лавров риторически ответил на вопрос о возможных уступках территорий России

    Лавров риторически ответил на вопрос о территориальных уступках с русскими людьми

    Лавров риторически ответил на вопрос о возможных уступках территорий России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции риторически ответил на вопрос американского журналиста о «территориальных уступках».

    Лавров на пресс-конференции ответил на вопрос американского журналиста о возможных территориальных уступках в ходе урегулирования украинского кризиса, сообщает ТАСС.

    Лавров выразил удивление относительно возможности обсуждения подобных уступок. Он подчеркнул риторический аспект вопроса, задав встречный вопрос: «Уступить-то как: с людьми русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?»

    Министр акцентировал внимание на важности учета интересов и прав русскоязычных граждан в любых предложениях по изменению границ.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил что ожидает от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.


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    17 февраля 2025, 12:41 • Новости дня
    Офис Зеленского: Мюнхенская конференция шокировала Европу и Украину

    Советник Зеленского признал шок украинцев и европейцев после конференции в Мюнхене

    Офис Зеленского: Мюнхенская конференция шокировала Европу и Украину
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал, что Мюнхенская конференция по безопасности вызвала шок у украинцев и европейцев, подчеркнув одиночество Европы в решении своих проблем.

    Выступая в эфире украинского телемарафона, Сергей Лещенко признал, что Мюнхенская конференция по безопасности вызвала шок как среди украинцев, так и среди европейцев, передает ТАСС.

    Лещенко отметил, что «Европа остается один на один со своими проблемами, с обеспечением своей безопасности».

    В своем выступлении он подчеркнул, что «выступление (вице-президента США) Джей Ди Вэнса войдет в историю Мюнхенской конференции как пример того, что ничего хорошего в Мюнхене не происходит».

    «Европейцы в шоке, украинцы в немного меньшем шоке, потому что у нас шок каждый день», – добавил Лещенко.

    По его словам, это выступление будет запомнено в истории как пример разочарования и отсутствия значительных изменений в сфере безопасности для Европы.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.

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    17 февраля 2025, 15:52 • Новости дня
    Комплекс ПВО «Панцирь» решили оснастить лазерным оружием

    Мантуров анонсировал лазерное оружие для комплекса «Панцирь»

    Комплекс ПВО «Панцирь» решили оснастить лазерным оружием
    @ Анастасия Савиных/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зенитный комплекс «Панцирь» в рамках модернизации получит лазерное оружие, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, что привлечет дополнительное внимание иностранных заказчиков.

    Мантуров заявил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» скоро будет оснащен лазерным комплексом в рамках модернизации. «Сегодня работа ведется по лазерному комплексу, который в том числе будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», – отметил он на выставке IDEX-2025, передает РИА «Новости».

    Мантуров подчеркнул, что «Панцирь» активно применяется Вооруженными силами России, но также существует значительный портфель заказов от других стран. Комплекс постоянно модернизируется: недавно он получил мини-ракеты для борьбы с дронами, что позволило избежать использования более дорогих традиционных зенитных управляемых ракет. Это нововведение привлекло дополнительный интерес со стороны иностранных заказчиков.

    Выставка IDEX-2025 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля и является одной из крупнейших международных выставок вооружений, где страны демонстрируют достижения в области военной технологии.

    Ранее экспортная версия модернизированного танка Т-90МС была впервые представлена за рубежом на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где Россия показала множество новинок.

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    17 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Участники переговоров в Париже разошлись в вопросе отправки военных на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Как заявил корреспондент BFMTV Леопольд Одебер, стороны разделились на два лагеря, передает ТАСС. По его словам, британские представители высказались за отправку военных на Украину, в то же время польская и немецкая делегации выступили против такого шага.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии. До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об отказе США отправить военных на Украину.

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