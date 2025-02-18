«Швабе» представил новые прицелы на выставке IDEX 2025

«Швабе» презентовал прицелы для мгновенной стрельбы и ночного видения на IDEX 2025

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби представил новые разработки для стрелкового оружия, сообщает ТАСС. В экспозиции были презентованы прицелы для мгновенной стрельбы из нарезного и гладкоствольного оружия, а также приборы для ночного видения.

На выставке вниманию посетителей были представлены призматические прицелы ПП1 и ППЗ. Прицел ПП1 предназначен для мгновенной стрельбы на коротких дистанциях, в то время как ППЗ, обладая трехкратным увеличением, позволяет вести огонь на любых дистанциях благодаря большому полю зрения. Оба прицела имеют модульную конструкцию, позволяющую их установку на различные типы оружия.

Кроме того, «Швабе» продемонстрировал панкратические прицелы ПО315У и ПО420У, ориентированные на стрельбу на средних и больших дистанциях. Модель ПО315У разработана для малокалиберного высокоточного оружия с посадочным местом в виде планки Пикатинни и отличается высоким светопропусканием. Все представленные модели прошли необходимые испытания.

Также особое внимание было уделено приборам ночного видения, которые пользуются спросом на рынках Ближнего Востока и Африки. Эти приборы оснащены электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, обеспечивая защиту от интенсивного света, и подходят для выполнения различных задач в темное время суток, таких как ориентирование на местности и чтение карт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта. Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представит на Ближнем Востоке новые модульные прицелы малой кратности ПП1 и ПП3 в рамках международной выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби. В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов.