  • Новость часаВ Харькове прогремело 17 взрывов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Цветная революция в США закрыла вопрос об отставке Маска
    Покушавшийся на Трампа хотел сбить его самолет «Стингером» с Украины
    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    МИД: Москва ожидает Моди на параде 9 мая
    Луговой раскрыл связь ситуации в Котельниках с мировой нелегальной миграцией
    Биолог: Россия находится на пике очередной «сардиновой эпохи»
    Конгрессвумен с украинскими корнями назвала окружение Зеленского «мафией трусов»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    9 апреля 2025, 00:22 • Новости дня

    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»

    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если так продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года «слабоумия и отваги». Русофобия требует денег», – заявила Захарова в Telegram, ссылаясь на исследование газеты «Ведомости».

    По словам Захаровой, Евросоюз сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как растущая безработица, инфляция и подорожание товаров. Антироссийская политика ведет к снижению роста ВВП. Захарова отметила, что ситуация только усугубляется, создавая кумулятивный эффект экономических проблем.

    «Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что экономическая ситуация в Европе становится все более напряженной, и сама экономика «трещит по швам».

    «Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас  по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро

    8 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых американских энергопроектов был гарантированный рынок сбыта. Поэтому Дональд Трамп хочет принудить ЕС заключить долгосрочные контракты с США. Для других поставщиков это может стать плохой новостью, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома потребовал от Евросоюза покупать больше энергоносителей у Штатов.

    «Евросоюз уже сейчас закупает у США углеводороды в больших объемах. Так, Штаты – крупнейший поставщик СПГ в Европу. Страна также занимает существенную долю на европейском рынке нефти», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне намерение Дональда Трампа заставить ЕС закупать больше энергоносителей у Вашингтона выглядит несколько странным. «У американцев нет лишних ресурсов, чтобы дополнительно поставлять их европейцам. В итоге компании-импортеры будут вынуждены "охотиться" на американские по происхождению СПГ и нефть», – рассуждает аналитик.

    По его оценкам, глава Белого дома также преувеличивает, когда заявляет, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит избавиться от дефицита в торговом балансе в ближайшее время. «Целесообразно говорить про отдаленную перспективу», – считает эксперт.

    Он допускает, что цель Трампа – принудить европейцев заключить долгосрочные контракты с американскими проектами. «Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых разработок или заводов по сжижению газа был гарантированный рынок сбыта. Если бизнес получит твердые гарантии, что всю продукцию купит Европа, то он сможет привлекать более дешевые кредиты, уверенно реализовывать инициативы. Это было бы выгодно американцам», – пояснил Юшков.

    Вместе с тем, для других поставщиков энергоресурсов это может оказаться плохой новостью. «В частности, Россия продолжает поставлять и СПГ на европейский рынок, и трубопроводный газ. Да, речь идет о небольших объемах: около 15 млн тонн с "Ямал СПГ" и 16-17 млн тонн по "Турецкому потоку"», – напомнил специалист.

    Собеседник не исключает, что Трамп может «устранить» конкурентов и совсем не рыночными методами. Например, он в силах ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ». «Тогда Европа будет вынуждена отказаться от российского ресурса, а на замену придет американский», – уточнил аналитик. Намерения США могут обернуться проблемой для Азербайджана, Норвегии и Алжира, подчеркнул Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. «Дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет», – считает глава Белого дома.

    «Им (европейцам) придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – подчеркнул глава Соединенных Штатов. По его оценкам, в этом случае избавиться от дефицита в торговом балансе удастся за одну неделю.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Накануне еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры против Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

    Коментарии (7)
    8 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен будет взять на себя обязательства закупать энергоносители у США, чтобы сократить торговый дефицит, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтон оценивает торговый дефицит США с Евросоюзом в 350 млрд долларов. Президент США выразил уверенность, что этот дефицит «быстро исчезнет», передает ТАСС.

    «Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – сказал глава американского государства. По его словам, ЕС должен будет принять «обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов». Трамп заявил, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит «избавиться от 350 млрд долларов за одну неделю».

    Он считает, что Евросоюз «очень плохо» относится к Соединенным Штатам, поскольку не приобретает достаточное количество американских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и вводят пошлины на импорт в отношении более 180 стран, включая государства Евросоюза. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США.

    Коментарии (13)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    7 апреля 2025, 10:20 • Новости дня
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники ЕС расстроены тем, что не вовлечены в переговорный процесс по Украине, но это естественно и неизбежно, считает постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    В своем Telegram-канале он указал на то, что европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине.

    «Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», – написал Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы. Она также подчеркнула важность участия Европы и Украины в переговорах.

    До этого Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

    Коментарии (3)
    8 апреля 2025, 10:42 • Новости дня
    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы

    Politico: Кандидат в премьеры Чехии Бабиш представляет угрозу для ЕС

    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы
    @ Dalibor Gluck/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Андрея Бабиша угрозой европейской безопасности из-за его «пророссийских взглядов», что может изменить западную направленность страны, сообщило Politico.

    Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Politico заявил, что лидер популистской партии и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представляет угрозу для безопасности Европы, «продвигая российскую пропаганду».

    По словам Липавского, Бабиш играет с «российскими нарративами» и является другом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, стремясь ввести Чехию в круг стран, якобы поддерживающих политику Кремля.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство являются одними из самых преданных союзников Украины в борьбе против российской агрессии. Однако, как заявляет Липавский, возвращение Бабиша к власти может подорвать эту поддержку. Он также указал на неясную позицию Бабиша по вопросу статьи 5 НАТО в случае нападения на Польшу.

    По данным опросов, проведенных исследовательским институтом STEM, Бабиш лидирует в предвыборной гонке с 31,5% голосов, в то время как коалиция Фиалы отстает с 20%. Ожидается, что выборы в Чехии пройдут в сентябре или октябре.

    Липавский, который ранее принадлежал к Пиратской партии, теперь баллотируется от правящей коалиции, представляя Гражданскую демократическую партию (ODS), чтобы воспрепятствовать возвращению Бабиша к власти. Он подчеркивает необходимость сильного европейского лидерства для поддержки Украины и противодействия России.

    Премьер-министр Фиала в интервью Financial Times заявил, что Бабиш помогает Владимиру Путину, на что Бабиш ответил обвинениями во лжи. Бабиш, поддерживающий идеи венгерского премьера Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо, выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине, ожидая, что Дональд Трамп сможет закончить войну.

    Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Брюссель ведет Европу к экономическому краху.

    Австрийская «Партия свободы», венгерская партия «Фидес» и партия Бабиша ANO решили создать альянс в Европарламенте для переустройства ЕС.

    Партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти.

    Коментарии (5)
    7 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»

    Politico: Евросоюз обсудит ответ на пошлины США с «позиции силы»

    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудить стратегию ответного удара и возможные пошлины на американские товары на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает Politico.

    По данным европейского издания Politico, Евросоюз планирует ответ на введенные США пошлины в размере 20%. Источники в ЕС сообщили, что Брюссель стремится избежать эскалации торговых отношений с Вашингтоном, но большинство стран ЕС убеждены в необходимости мер, которые привлекут внимание американской администрации, передает ТАСС.

    Один из европейских дипломатов заявил, что участники обсуждений считают, что ЕС не обязательно должен ответить немедленно, но «обязательно – с позиции силы». Он сравнил ситуацию с общением со «школьным задирой», которого необходимо «щелкнуть по носу».

    Предполагается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры на встрече в Люксембурге в понедельник. По информации собеседников Politico, планируются обсуждения стратегии ответного удара и секторов американской промышленности, которые ЕС хочет обложить пошлинами.

    Еврокомиссия предложила ввести ответные пошлины на ряд американских товаров, включая мясо и пылесосы, а также туалетную бумагу.

    Илон Маск высказался за создание зоны свободной торговли между США и ЕС, призвав к нулевым тарифам и свободе передвижения, несмотря на пошлины, установленные Трампом.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США в связи с новыми пошлинами, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Коментарии (4)
    7 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    Евросоюз назвал сроки введения ответных мер против США

    Евросоюз утвердит и введет в апреле первые контрмеры против пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. Первый пакет будет введен в действие 15 апреля, второй – 15 мая, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на неформальной министерской встрече ЕС по торговле в Люксембурге заявил о планах Евросоюза утвердить контрмеры против повышения пошлин США, их утвердят 9 апреля, передает ТАСС.

    По его словам, первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая. Шефчович отметил, что Еврокомиссия нацелена на переговорное решение конфликта с США, но не собирается ждать бесконечно.

    Европейская комиссия готова защитить интересы европейских компаний и граждан от последствий повышения американских пошлин, которые, по мнению ЕС, нарушают правила международной торговли и наносят ущерб экономике стран – членов союза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия в Люксембурге отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США. Евросоюз же намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Коментарии (2)
    8 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    МИД: Евросоюз провалил роль посредника на Балканах
    МИД: Евросоюз провалил роль посредника на Балканах
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз не смог исполнить роль посредника между Сербией и Косово, не добившись выполнения обязательств по созданию сербских муниципалитетов, сообщил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По его словам, Европейский союз потерпел неудачу в роли посредника между Белградом и Приштиной, передает ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что за долгие годы ЕС не смог добиться выполнения обязательств по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

    По его словам, данная ситуация обсуждалась на круглом столе Российского совета по международным делам и сербского Института мировой политики и экономики.

    Он отметил, что этот провал ЕС как посредника говорит о серьезных проблемах в их подходе к урегулированию конфликтов на Балканах.

    Масленников также указал на важность активного участия международного сообщества в решении ситуации.

    Он подчеркнул необходимость пересмотра подходов, которые использовались Европейским союзом для поиска компромиссов и достижения устойчивых решений в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа вызвала в Боснии самый опасный кризис в XXI веке.

    Коментарии (2)
    8 апреля 2025, 12:21 • Новости дня
    Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования НПО из бюджета ЕС
    Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования НПО из бюджета ЕС
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аудиторы Европейской счетной палаты выявили непрозрачное распределение 7,4 млрд евро для НПО в ЕС, что усилило критику консерваторов в отношении использования грантов для лоббирования.

    Европейская счетная палата опубликовала доклад, в котором раскритиковала Европейскую комиссию за непрозрачное распределение 7,4 млрд евро для некоммерческих организаций, сообщает Politico. В отчете говорится, что процесс финансирования НПО в ЕС требует реформ, так как информация о распределении средств и их использовании недостаточно ясна и надежна. Член ЕСП Лайма Андрикене подчеркнула необходимость улучшений и подчеркнула, что система «слишком непрозрачна».

    Отчет усилил критику со стороны консерваторов в Европейском парламенте, которые заявляют, что средства часто используются для лоббирования интересов ЕС, что также отражено в докладе. Несмотря на это, ЕСП не нашла доказательств нарушения законодательства ЕС или его ценностей при использовании средств НПО. Тем не менее риск остается из-за недостаточной прозрачности, отметили аудиторы.

    Также стало известно, что некоторые программы работы НПО, финансируемые ЕС, содержали элементы лоббирования, что подтвердили в Еврокомиссии. Комиссия обещала принять меры по улучшению прозрачности и минимизации административных барьеров.

    В докладе также указано, что некоторые организации классифицировали себя как НПО, не соответствуя критериям. Например, одно крупное исследовательское учреждение имело руководство, состоящее только из правительственных представителей. ЕСП рекомендовал Еврокомиссии предоставить четкие определения НПО и улучшить мониторинг использования грантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприниматель Дэвид Сакс обвинил американские НПО в эксплуатации конфликта на Украине для присвоения средств. По его словам, это происходит через агентства USAID и NED.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2025, 00:50 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на яхты и бриллианты из США

    Еврокомиссия предложила пошлины до 25% на американские яхты и бриллианты

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на яхты и бриллианты из США
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 25% на ряд американских товаров, включая яхты и бриллианты, но исключила бурбон из-за опасений Франции и Италии, сообщает RMF FM.

    Согласно информации корреспондента RMF FM в Брюсселе, пошлины затронут такие товары, как яхты, бриллианты, одежда, фруктовые соки и орехи, передает РИА «Новости».

    Из предварительного списка товаров исключили бурбон. Это решение было принято после протестов Франции и Италии, которые были обеспокоены обещанием США ввести 200-процентные пошлины на вино, просекко и шампанское из Европы.

    Страны ЕС должны проголосовать по этому списку в среду. Тем не менее, Еврокомиссия надеется на переговоры с США и предложила взаимное обнуление ставок на промышленную продукцию, включая автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ввел пошлины на импорт в отношении более 180 стран, при этом Белый дом заявил, что считает уступки, предложенные Евросоюзом, недостаточными.

    Сообщалось, что особое внимание Евросоюз уделяет американскому бурбону, пошлина на который может составить 50%. Также, по данным СМИ, ЕС ответит США пошлинами на мясо, жвачку и туалетную бумагу.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2025, 07:49 • Новости дня
    Европейскую ПВО признали уязвимой перед «Искандерами»

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская система противовоздушной обороны оказалась уязвима перед российскими «Искандерами» и другим оружием, пишет французское издание Meta Defence.

    В статье подчеркивается, что европейская система противовоздушной обороны оказалась в крайне уязвимом положении перед лицом российских ракетных систем, таких как «Искандер-М», передает РИА «Новости».

    В материале сообщается, что Вооруженные силы стран Европы располагают менее чем пятьюдесятью зенитными батареями дальнего радиуса действия, включая комплексы Patriot, SAMP/T и С-300. Только половина этих систем имеет противоракетные возможности против ракет малой дальности, таких как российские «Искандеры».

    Издание указывает, что ситуация не улучшится и к 2029 году. Лишь 35% существующих в Европе систем «земля-воздух» производятся на континенте.

    В статье также упоминается, что, в соответствии с американской доктриной, европейские армии никогда не имели сильной стороны в противовоздушной обороне.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (2)
    7 апреля 2025, 23:18 • Новости дня
    США не устроило предложение Евросоюза об уступках по таможенным пошлинам

    Трамп счел предложенные Евросоюзом уступки в двусторонней торговле с США недостаточными

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о предложенных Евросоюзом уступках США по таможенным пошлинам, американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает такие уступки достаточными.

    «Нет», – ответил глава американского государства на соответствующий вопрос. Он заявил об этом на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер считает, что ЕС «ведет себя очень-очень плохо» по отношению к США. «Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают… и так не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он полагает, что создание ЕС произошло с целью нанести ущерб США в торговле.

    Кроме того, он заявил, что Канада и Мексика «мошенничают, как сумасшедшие», в торговых отношениях с США. Также президент США подтвердил намерение ввести дополнительные пошлины в размере 50% в отношении импорта из Китая в том случае, если Пекин не отменит собственные ответные тарифы к полудню 8 апреля (19.00 мск вторника).

    Напомним, США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против 180 стран. Таможенные пошлины вызвали массовые протесты в США. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. При этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    Премьер Бельгии отправился в Киев для объявления помощи Украине на 1 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в Киев, где планирует объявить о выделении более 1 млрд евро помощи Украине из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных российских активов, пишет Soir.

    Премьер отправился в понедельник в Киев вместе с министром обороны Тео Франкеном и главой МИД Максимом Прево. Франкен опубликовал фото с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом. Программа визита не раскрывается из-за соображений безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Soir.

    Бельгия удерживает 190 млрд евро из 210 млрд евро замороженных российских активов в ЕС. Согласно бельгийскому законодательству, депозитарий Euroclear платит налог в размере 25% на доходы с этих активов. В результате 1 млрд евро в год поступает в казну Бельгии, из них формируется фонд помощи Украине. В 2024 году из этих средств был создан фонд в 1,7 млрд евро для поддержки Киева.

    В рамках визита также запланированы встречи с представителями оборонной промышленности Бельгии для обсуждения сотрудничества на фоне сокращения помощи от США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России. Де Вевер заявил, что возможная конфискация Евросоюзом замороженных российских активов на сумму 210 млрд долларов будет рассматриваться как акт войны.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2025, 15:22 • Новости дня
    Италия предложила отложить введение пошлин ЕС на американские товары

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение ответных пошлин Европейского союза на товары из США может быть отложено до конца месяца, сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

    Такая мера позволит дать больше времени для переговоров, пояснил Таяни, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что в этом намерении Италия опирается на полную поддержку профильного еврокомиссара по торговле и экономической политике Мароша Шефчовича. «Идеальным было бы прийти к «нулевым тарифам», но промежуточным шагом могло бы стать снижение пошлин до 10% со стороны США», – отметил Таяни.

    Он добавил, что объявление европейских пошлин, первоначально запланированное на 9 апреля, может быть перенесено на 30 апреля. Это даст возможность для диалога и поиска взаимоприемлемых решений. «Естественно, мы не будем возражать. Посмотрим, можно ли отложить на несколько недель», – заключил министр.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Он заявил, что США больше не испытывают инфляционных рисков благодаря его тарифной политике, а страна еженедельно получает многомиллиардные доходы от введенных пошлин.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2025, 10:24 • Новости дня
    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США

    Bloomberg: Европе предстоит решить, как обеспечивать безопасность Украины без США

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка европейскими странами сил сдерживания на Украину, инициируемое Францией и Британией, требует большого числа войск для эффективного воздействия, без поддержки США устойчивость контингента вызывает сомнения, сообщает Bloomberg.

    По словам отставного генерал-лейтенанта США Бена Ходжеса, присутствие войск на Украине необходимо, но без поддержки США у Европы могут возникнуть трудности для решения поставленной задачи, пишет Bloomberg.

    Ходжес считает, что европейские страны, включая Канаду и Норвегию, способны справиться с вызовом. По его словам, если задача заключается в обеспечении прекращения огня на линии разграничения, то для этого потребуется значительно больше, чем 25 тыс. военнослужащих, о которых говорят. По его мнению, Европа должна быть готова дать адекватный ответ на любую «угрозу».

    Как следует из доклада Лондонского Международного института стратегических исследований, Европа может не справиться с задачей, если ее усилия будут недостаточны или невыполнимы. Джек Уотлинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований заявил, что Россия уже мобилизовала значительные силы, а ее оборонная промышленность работает на полную мощность.

    По мнению аналитиков, если Европа должна полагаться на собственные силы для защиты Украины, необходимо сосредоточиться на воздушной мощи. Это может включать подавление российских систем ПВО и контроль над воздушным пространством Украины. Важность правильной стратегии заключается не только в защите границ, но и в долгосрочной стабильности в регионе.

    Ранее начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые будут размещены в стратегических местах.

    Французские и британские генералы посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в конфликте с Россией.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС создать новый оборонный фонд EDM

    Reuters: В ЕС разработан план создания межправительственного оборонного фонда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда для объединения усилий в сфере безопасности и участия стран, не входящих в сообщество.

    Главы Министерств финансов стран Европейского союза обсудят 12 апреля в Варшаве вопрос создания нового межправительственного оборонного фонда, передает ТАСС. По информации Reuters, этот шаг рассматривается в контексте укрепления обороноспособности ЕС и является частью инициативы Европейского аналитического центра Bruegel, разработанной по заказу председательствующей в ЕС Польши.

    В докладе подчеркивается, что European Defence Mechanism (EDM) позволит привлекать существенные денежные средства без увеличения уровня государственного долга. Это особенно важно для стран, имеющих высокий уровень задолженности. Фонд, как предполагается, будет заниматься не только закупкой оборонной техники, но и предоставлением кредитов и взиманием платы за ее использование.

    Особенностью этого фонда является возможность участия в нем стран, не входящих в ЕС, таких как Британия, Украина и Норвегия. По мнению авторов предложения, EDM должен сосредоточиться на поддержке стратегических средств, включая дорогостоящую военную инфраструктуру и оборудование, которые в настоящее время зачастую предоставляют США.

    Доклад также включает в себя предложения по разработке и внедрению совместных систем командования и управления, спутниковой разведки и связи, а также созданию новых систем вооружений, таких как истребители пятого или шестого поколения. В фокусе внимания фонда будут интегрированные системы вооружений, включая противовоздушную оборону, логистику, как воздушную, так и морскую, и ядерное сдерживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии, Польши и Северной Европы рассматривают создание фонда для совместных оборонных закупок и получения займов с целью снижения затрат на вооружения. Также сообщалось, что страна НАТО вступила в новый военный альянс на Балканах. В Германии усомнились в эффективности использования дронов для обороны НАТО.

    Коментарии (0)
    Главное
    Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 2021 года
    США повысили пошлины на китайские товары до 104%
    Небензя объяснил вину ПВО Украины в гибели гражданских в Кривом Роге
    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
    Украинский вопрос не включили в повестку новых переговоров России и США
    Танкер с СПГ загорелся в Мраморном море около Стамбула
    На жительницу Петербурга подали в суд за кормление голубей

    Паника вернула мировые финансовые рынки в 2008 год

    На мировых рынках началась настоящая паника. Индексы всех мировых площадок падали в понедельник рекордными темпами, напомнив кризис 2008-2009 годов. Причиной стал президент США Дональд Трамп, который не намерен отменять пошлины даже под угрозой рецессии. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    «Только коллеги знали, где я нахожусь». Как чиновник Минэка оказался в спецназе под Кременной

    «Как-то ночью нам доставили коробку с гуманитаркой, где были и сухие носки. Не припомню, какой вещи я в своей жизни радовался больше». Ветеран СВО Ян Основин рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему променял кабинет в федеральном министерстве на службу в подразделении специального назначения – и как этот опыт сказывается на его работе в Минэкономразвития после возвращения с фронта. Подробности

    Перейти в раздел

    Швеция вспомнила свои мечты о ядерной бомбе

    В Швеции внезапно всерьез стали обсуждать тему, которая десятилетиями была в стране полным табу, – разработку собственного ядерного оружия. Причем страна действительно имеет предпосылки для создания атомной бомбы. Спровоцировали эти разговоры, как ни парадоксально, вовсе не Россия, а Соединенные Штаты – но они же способны на корню их пресечь. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............