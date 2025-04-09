Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.20 комментариев
Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
Антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если так продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года «слабоумия и отваги». Русофобия требует денег», – заявила Захарова в Telegram, ссылаясь на исследование газеты «Ведомости».
По словам Захаровой, Евросоюз сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как растущая безработица, инфляция и подорожание товаров. Антироссийская политика ведет к снижению роста ВВП. Захарова отметила, что ситуация только усугубляется, создавая кумулятивный эффект экономических проблем.
«Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что экономическая ситуация в Европе становится все более напряженной, и сама экономика «трещит по швам».
«Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», – заявила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро