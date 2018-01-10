Кремль опроверг подписание Путиным госпрограммы вооружений

Президент Владимир Путин пока не подписал государственную программу вооружений, идет процесс согласования позиций всех ведомств, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Еще не подписал. Вы знаете, что он провел серию совещаний по ГПВ по части различных ведомств, а именно по части Росгвардии, ФСБ, МВД, вчера по части МЧС. Происходит финализация, согласование всех позиций всех соответствующих ведомств. Процесс фактически завершен», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, 18 декабря 2017 года Кремль опроверг получение итогового варианта госпрограммы вооружений.