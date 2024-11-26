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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

    16 комментариев
    26 ноября 2024, 17:40 • Новости дня

    В Орловской области объявили ракетную опасность

    Орловский губернатор Клычков предупредил жителей о ракетной опасности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Орловской области действует ракетная опасность, об этом во вторник вечером сообщил глава региона Андрей Клычков.

    «Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», – сообщил губернатор, передает РИА «Новости».

    В случае нахождения на улице жителям следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

    До этого во вторник глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям с просьбой укрыться из-за угрозы атаки дронов.

    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Киев попросил молчать иностранных журналистов об обломках «Орешника»

    Reuters и Associated Press заявили, что их попросили молчать об увиденных обломках «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агентствам Associated Press и Reuters продемонстрировали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    В сообщении Reuters говорится, что группа репортеров в воскресенье получила доступ к этим обломкам, но их попросили не раскрывать их точное местоположение, передает РИА «Новости».

    Associated Press заявило, что фрагменты ракеты были представлены сотрудниками СБУ. После осмотра обломки забрали украинские следователи для дальнейшего изучения. На видео агентства сотрудник СБУ заявил, что фрагменты нашли после удара по Днепропетровску. Он отметил, что ранее СБУ не фиксировала подобных обломков и теперь собирается их изучить.

    Россия впервые применила гиперзвуковую ракету средней дальности по объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывал президенту Владимиру Путину о способности ракетного комплекса «Орешник» поражать цели на всей территории Европы.

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    26 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска продолжают зачищать «огневой мешок» южнее Курахово, а украинские боевики отступили из нескольких населенных пунктов под огнем, понеся значительные потери.

    По его словам, российские войска зачищают «огневой мешок» южнее города Курахово в ДНР, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что пути отступления подразделений ВСУ находятся под огневым контролем российских сил.

    «Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», – рассказал он.

    По его словам, подразделения ВСУ, пытаясь выйти из «огневого мешка», несут значительные потери из-за огневого контроля со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили село Романовка в ДНР, а также прорвали оборону ВСУ в Курахово. Ранее сообщалось, что ВС России выбили ВСУ с северного берега Кураховского водохранилища.

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    26 ноября 2024, 01:19 • Новости дня
    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции

    Во Франции завершили подготовку 2,3 тыс украинских солдат из 155-й бригады ВСУ

    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Обученные во Франции 2,3 тысячи украинских солдат из бригады «Анна Киевская» вернулись на Украину для участия в боевых действиях после завершения подготовки.

    Около 2,3 тысячи украинских солдат, обученных во Франции, вернулись на Украину для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что бригада «Анна Киевская» покинула Францию и направляется на украинский театр боевых действий.

    Обучение украинских солдат завершилось 14 ноября и включало три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Французские военные в количестве полутора тысяч человек участвовали в подготовке украинцев.

    В ходе пресс-конференции, посвященной итогам встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, Лекорню отметил, что Франция готова продолжать обучение украинских военных и наращивать возможности подготовки таких бригад.

    Российские власти неоднократно заявляли, что США и НАТО участвуют в конфликте на Украине не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Кремль утверждает, что накачивание Украины западным оружием мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция завершила обучение и оснащение украинской бригады «Анна Киевская» на своей военной базе, предоставив ей французское вооружение и обмундирование. Франция также планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5, что может усилить нагрузку на собственные ВВС.

    Украинский миллионер организовал бригаду наемников для помощи ВСУ в условиях нехватки солдат на фронте, при этом Bloomberg отмечает, что ключом к решению этой проблемы становится использование маркетинговых кампаний для привлечения добровольцев.

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    26 ноября 2024, 16:23 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ ракетами ATACMS пытались поразить дивизион С-400 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конце прошлой недели, 23 ноября, ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, информировало Минобороны России.

    В этот день украинские боевики выпустили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, они прилетели рядом с Лотаревкой, расположенной в 37 километрах к северо-западу от Курска, указало ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ целились по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

    Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывавший дивизион, уничтожил три ракеты ATACMS, две из них достигли цели. Ударом повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, заключили в Минобороны.

    В понедельник Telegram-каналы сообщали, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области. Отмечалось, что большую часть выпущенных ракет перехватили.

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    26 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow

    Великобритания тайно передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow

    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, о чем не было объявлено публично.

    Британия несколько недель назад поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает Bloomberg. Передача ракет состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера. Согласно источникам агентства, о поставке не объявляли публично, и не сообщалось точное количество ракет, а также дата их прибытия.

    Ракеты были отправлены до разрешения США и Британии на применение дальнобойного оружия для ударов с украинской территории вглубь России. 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО дали разрешение на использование такого оружия, после чего британские и американские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях.

    Россия в ответ применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре, подчеркнув, что дальнейшая эскалация Западом может повлечь тяжелые последствия для него самого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения, и отмечает, что это решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

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    26 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны около Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены пять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, танк, бронемашину, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожена станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Дачного и Славянска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Отражены три контратаки формирований 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина. Уничтожен склад боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 14-й бригады нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты 68-й пехотной, 151-й механизированной бригад ВСУ и 132-й бригады теробороны рядом с Гродовкой, Даченским, Миролюбовкой, Димитровым и Правдовкой ДНР, перечислили в Минобороны.

    Отражены девять контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, 203-мм самоходную артустановку «Пион», 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины у Лебедевки и Казачьей Лопани. Потери ВСУ при этом составили до 115 военнослужащих, танк и 122-мм гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    Накануне сообщалось что ВС России освободили село Романовка в ДНР.

    За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

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    26 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    В США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Конгрессвумен Тэйлор-Грин осудила возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Tекст: Александра Юдина

    Передача ядерного оружия Украине будет актом государственной измены, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.

    По ее словам, возможная передача президентом Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, противоречащей конституции, передает РИА «Новости».

    Тэйлор-Грин отметила, что такой шаг может быть расценен как акт государственной измены.

    Политик также предположила, что Байден может стремиться развязать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

    Конгрессвумен напомнила, что заявление последовало в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который в ироничной форме высказался о предоставлении Украине ядерного оружия как о новом шаге в цепи поставок более смертоносного оружия Киеву.

    Навфаль задался вопросом, действительно ли речь идет о помощи Украине или же преследуются более серьезные цели. Он подчеркнул, что такая беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы.

    Ранее американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны».

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    26 ноября 2024, 10:45 • Новости дня
    WSJ: Европа собралась оплачивать производство оружия на Украине
    WSJ: Европа собралась оплачивать производство оружия на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны разрабатывают схему, по которой они будут финансировать производство оружия на Украине, чтобы поддержать боевые действия Киева. Схема включает в себя ракеты и дроны, которые могут поражать российскую территорию, отмечает The Wall Street Journal.

    Европейские союзники Украины решили поддержать Киев, финансируя контракты украинского правительства на производство вооружения. Это связано с нехваткой ресурсов у европейцев для обеспечения необходимого объема поставок, отмечает The Wall Street Journal.

    Финансирование будет направлено украинским производителям вооружений, которые испытывают нехватку средств, для создания оборудования для вооруженных сил страны. В список входят как ракеты дальнего действия, так и дроны, способные наносить удары по российской территории.

    При этом Украина самостоятельно указывает своим союзникам, с какими компаниями сотрудничать и какое вооружение закупать, однако европейцы занимаются проверкой производителей перед подписанием сделок, указывает газета.

    В минувшие выходные замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр сообщила, что Украина создает «более чем одну» баллистическую ракету вопреки финансовым трудностям. Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, заявил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров.

    Между тем эксперт Вячеслав Смоленко выразил сомнение в способности украинской ракеты-дрона «Паляница» преодолеть расстояние 1,5 тыс. км, указывая на несоответствие ее характеристик.

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    25 ноября 2024, 19:54 • Новости дня
    РФ представила ОЗХО доказательства применения Украиной химоружия в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия передала ноту Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с доказательствами использования Украиной химических веществ в районе Суджи Курской области, заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

    Лысогорский сообщил на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО, что в переданном документе отражены результаты исследований образцов крови и веществ, которые, по его словам, были использованы украинскими вооруженными силами в городе Судже. В ноте утверждается, что эти материалы свидетельствуют о применении Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения, передает ТАСС.

    Также Лысогорский отметил, что анализ веществ, проведенный российской стороной, показывает наличие фосгена, что вызывает серьезные опасения и требует дальнейшего международного расследования.

    В понедельник Лысогорский сообщил, что российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.

    Ранее ОЗХО заявила, что в образцах, собранных на Украине, якобы обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила), сообщали представители организации. Газета сообщала, что образцы ОЗХО были переданы самим киевским режимом.

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    26 ноября 2024, 13:59 • Новости дня
    Американцы высказались за прекращение помощи Украине

    51% американцев считают необходимостью прекращение военной помощи Украине

    Американцы высказались за прекращение помощи Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Согласно опросу CBS News и YouGov, 51% американцев считают, что США должны прекратить военную помощь Украине, 79% респондентов уверены, что новая администрация Трампа должна сфокусироваться на ограничении этой поддержки.

    Согласно данным опроса, проведенного телеканалом CBS News и социологической службой YouGov, большинство американцев выступают за прекращение военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Из более чем 2,2 тыс. опрошенных 51% считают, что США не должны продолжать отправку оружия и военной поддержки Киеву, в то время как 49% по-прежнему поддерживают такие меры.

    Кроме того, 79% респондентов полагают, что ограничение помощи Украине должно стать приоритетной задачей для администрации избранного президента Дональда Трампа. Из них 33% считают, что это должно быть «высокоприоритетной» задачей, а 36% присвоили ей «среднюю степень приоритетности». Опрос проводился в период с 19 по 22 ноября и охватил широкий круг американцев.

    Администрация нынешнего президента США Джо Байдена активно поддерживала Украину, предоставляя гуманитарную и военную помощь, в том числе обучение украинских военных, на сумму, превышающую 59 млрд долларов. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что увеличение поставок оружия Украине не изменит их решимости во время специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года, Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку.

    Киев пообещал Трампу энергоресурсы и минералы, включая литий, в обмен на военную помощь.

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    26 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото атаковавших аэродром в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены обломки американских дальнобойных ракет ATACMS, накануне атаковавших аэродром Курск-Восточный в Курской области.

    На фото из Telegram-канала военного ведомства показаны фрагменты уничтоженных российской ПВО ракет ATACMS американского производства.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

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