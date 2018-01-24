Элтон Джон отказался от гастролей

Известный британский певец и композитор Элтон Джон собирается закончить свою гастрольную деятельность из-за проблем со здоровьем, сообщают СМИ.

70-летний певец испытывает проблемы со здоровьем, и сделает соответствующее заявление в любом случае, сообщает Mirror. Сейчас его концертный график распланирован до 1 июля 2018 года.

В 2017 году Джон провел две недели в госпитале с опасной бактериальной инфекцией, которую подхватил в Южной Америке. Он заболел после выступления в чилийском Сантьяго в апреле. В 2013 году певец чуть не умер из-за аппендицита, ему делали экстренную операцию.

Элтон Джон начал гастрольную деятельность в 1970 году.

Сэр Элтон Херкьюлиз Джон (Реджинальд Кеннет Дуайт) родился 25 марта 1947 в Пиннере, Великобритания. Певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, кавалер ордена Британской империи. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок, занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.