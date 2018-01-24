Американский сенат утвердил кандидатуру нового председателя ФРС

Кандидатура Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы утверждена Сенатом США.

За кандидатуру Пауэлла проголосовали 85 сенаторов, 12 выступили против, еще трое сенаторов не пришли на заседание, передает ТАСС.

После принесения присяги Пауэлл приступит к работе в новой должности.