Названы новые претенденты на покупку С-400

Возможными претендентами на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 являются Сирия, Ирак, Судан и Египет, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Среди возможных претендентов на закупку – Сирия, Ирак, Судан, Египет», – передает его слова РИА «Новости».

Бондарев отметил, что это те страны, которые чувствуют угрозу безопасности со стороны террористов и стран НАТО. По его мнению, многие страны Ближнего Востока и Северной Африки постараются приобрести «эти суперсовременные ПВО».

Сенатор также отметил, что даже член НАТО – Турция – решила «поставить под угрозу свои отношения с натовским руководством» и отдать приоритет укреплению обороноспособности, решив купить С-400.

Глава комитета по обороне указал, что мировой спрос на эти «уникальные» ЗРС будет расти.

«Другое дело, что не всем желающим эти вооружения нужно продавать», – заметил Бондарев.

Ранее во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что сейчас идут переговоры со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии о приобретении С-400.