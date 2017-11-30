Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии заинтересовались С-400

Идут переговоры со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в приобретении зенитных ракетных систем С-400, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», – сказал Шойгу в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии.

Он напомнил, что два комплекса С-400 развернуты в Хмеймиме и Тартусе. Шойгу подчеркнул, что С-400 – «уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками», что подтверждается сделкой с Турцией, передает РИА «Новости».

Шойгу сказал, что Россия готова поделиться опытом применения своей техники с партнерами по борьбе против терроризма. В частности, речь идет о С-300 и С-400, ЗРПК «Панцирь», авиации, «технике и оружии Сухопутных войск, Сил специальных операций».

Любые переговоры с зарубежными партнерами сегодня включают обсуждение покупок российского вооружения, сообщил Шойгу.