Губернатор Гавайев объяснил медленную отмену ракетной угрозы незнанием пароля от Twitter

Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж признался, что причиной его медленной реакции на предупреждение о ракетной угрозе в начале января стало то, что он не знал пароля от своего аккаунта в Twitter.

Во время выступления во вторник губернатора спросили, почему власти не отменили предупреждение об угрозе в течение 17 минут, хотя Айджу доложили о том, что угроза ложная уже через две минуты после появления данных.

«Должен признаться, что я не знаю свои логины и пароли в Twitter, и, конечно, это один из пунктов, которые я изменил. Я записал их в телефон, теперь мы имеем прямой доступ к социальным сетям», – сказал Айдж, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Honolulu Star-Advertiser.

Ранее Айдж объяснил, что ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб. Его уже сняли с должности. Айдж принес извинения жителям и заявил, что прилагает усилия для улучшения системы оповещения.