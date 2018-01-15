Оповестившего Гавайи о ракетной угрозе американца сняли с должности

Сотрудник, случайно предупредивший американский штат Гавайи о летящей в сторону США баллистической ракете, переведен на другой пост и лишен доступа к системе оповещения о ракетной угрозе.

«Сотрудник, который отправил предупреждение, был временно переведен на другую должность до получения результатов нашего внутреннего расследования. Он по-прежнему будет работать в рамках оперативного штаба, но в другом качестве, которое не дает доступ к системе оповещения», – сообщает Fox News со ссылкой на представителя гавайской службы по чрезвычайным ситуациям, передает РИА «Новости».

Ранее губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж объяснил причину распространения ложного предупреждения о летящей в сторону Гавайев баллистической ракете, которое появилось на телевидении, прозвучало по радио и распространялось по мобильной связи. По его словам, ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб.

В субботу конгрессмен от штата Гавайи Талси Габбард опубликовала скриншот предупреждения о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета