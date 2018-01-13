Гавайи предупредили о летящей в сторону штата баллистической ракете

Скриншот предупреждения о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета, разместила в Сети конгрессмен от американского штата Талси Габбард.

В сообщении людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога, передает РИА «Новости».

Между тем сама Габбард поспешила заверить, что «это ложная тревога».

«Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет. Я уточнила эту информацию у властей», – сообщила Габбард. Ее слова подтвердила местная служба по чрезвычайным ситуациям.

Тихоокеанское командование Соединенных Штатов, в свою очередь, также заверило, что предупреждение о летящей в сторону Гавайев баллистической ракете было отправлено по ошибке.

Федеральная комиссия по коммуникациям США сообщила, что по факту ложного предупреждения, которое было направлено жителям Гавайев, организовано «полноценное расследование».

Напомним, в декабре прошлого года на Гавайях испытали систему оповещения о ядерном ударе.