Порошенко посоветовал читать Махно и Петлюру

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал гражданам страны читать труды лидера националистов Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно, чтобы сделать нужные выводы из уроков истории.

На выступлении в Киеве по случаю Дня соборности Украины Порошенко сообщил, что ему на день рождения подарили брошюру Петлюры.

«Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел «Свои гниды». Думаю, поучительно было бы полистать еще и Махно... Разрушительный феномен Атаманщины следует анализировать, тем более что желающие ее реанимировать есть и сейчас», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Махно и Петлюра в «сложных обстоятельствах» принимали эпохальные решения, но допускали «тяжелые ошибки».

«За все это они и славу разделяют одну на всех, и ответственность несут общую. А наша с вами обязанность – сделать правильные выводы из уроков истории», – сказал президент.

Нестор Махно – украинский политический и военный деятель, анархо-коммунист, организатор и руководитель революционного и повстанческого движения на юге Украины во время гражданской войны 1918-1922 годов. Автор мемуаров «Воспоминания».

Симон Петлююра – украинский военный и политический деятель, глава директории Украинской Народной Республики (УНР) в 1919-1920 годах, главный атаман войска и флота. Автор нескольких сочинений, среди которых «Борьба против «Великой единой России».