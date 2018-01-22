Слушания по иску Украины к России по долгу в 3 млрд долларов стартуют в Лондоне

Апелляционный суд Лондона в понедельник, 22 января, начинает слушания по иску Киева по долгу перед Москвой а 3 млрд долларов.

Ожидается, что слушания продлятся до конца недели, передает РИА «Новости».

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. В июне Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.

В ноябре прошлого года Россия предложила новый способ решить проблему 3 млрд долларов, которые отказывается отдавать Украина. Способ этот полностью избавляет стороны от политического контекста, а значит, позволяет решить этот затянувшийся спор ко взаимному удовольствию. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, при ближайшем рассмотрении легко обнаружить, что Киеву совершенно невыгодно избавляться от долга «стране-агрессору».