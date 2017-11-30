NI назвал идеальное оружие России, аналогов которому нет у США

Американское аналитическое издание, специализирующееся на военно-политической тематике, National Interest рассказало об «идеальном оружии» России, предназначенном для отражения массированных атак с применением беспилотников, аналогов которому нет у Соединенных Штатов.

Таким оружием является российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», известный под кодовым обозначением НАТО SA-22 Greyhound, говорится в статье National Interest.

Для большей мобильности «Панцирь» построен на шасси грузовика. Комплекс несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

В статье отмечается, что в ходе конфликта в Сирии комплексы «Панцирь-С» неоднократно поражали различные ракеты и беспилотники. В декабре 2017-го, приводит пример издание, они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим.

NI указывает, что «Панцири» не привлекли такого внимания, как С-400, так как эта система обладает малым радиусом действия. Она выступает в качестве последней линии обороны в составе ПВО, а также отвечает за противодействие низколетящим самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам. Однако в современных условиях, подчеркивает автор статьи, эта способность приобретает ключевое значение.

Издание признает, что у Соединенных Штатов аналогичной системы нет, ведь американские сухопутные войска рассчитывают, что все угрозы с воздуха сумеет устранить авиация. Однако, допускает автор, в первой, решающей фазе вооруженного конфликта США, возможно, не удастся завоевать превосходство в воздухе. NI отмечает, что истребители США сбили несколько беспилотников в небе над Сирией, но стоимость израсходованных ракет и топлива, скорее всего, намного превысила цену уничтоженных дронов.

National Interest подчеркивает, что атака беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим показывает необходимость систем, подобных «Панцирям», так как в случае массированной атаки дронов нескольким патрульным самолетам придется нелегко. Издание добавляет, что в будущем подобные атаки станут только масштабнее.

Напомним, по данным Минобороны, «Панцири» сбили семь из 13 беспилотников, направлявшихся к авиабазе «Хмеймим» и к базе в Тартусе. Шесть остальных дронов были спущены на землю – российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватило внешнее управление этими летательными аппаратами и приземлило их за пределами базы. Эксперты сообщали газете ВЗГЛЯД, что беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря».