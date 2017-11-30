Опубликовано видео уничтожения обстрелявших базу Хмеймим боевиков

Минобороны России опубликовало видеоролики с уничтожением группировки боевиков, напавших на российскую базу Хмеймим в Сирии, а также с уничтожением склада для хранения беспилотников.

Видеоролики опубликованы в сообществе Минобороны в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили обстрелявших базу Хмеймим боевиков ударами высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь».

Напомним, 31 декабря «мобильная диверсионная группа» террористов обстреляла военную базу Хмеймим из минометов. По данным Минобороны, погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщали о «фактическом уничтожении» боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе.