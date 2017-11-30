Российские военные уничтожили обстрелявших базу Хмеймим боевиков

Группа боевиков, обстрелявших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря, уничтожена российским спецназом, сообщили в Минобороны.

«На конечном этапе операции группой российских сил было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В операции по уничтожению диверсантов, напавших на Хмеймим, были задействованы все силы многоуровневой системы российской разведки в Сирии, сообщили в ведомстве.

Российские разведчики также обнаружили в провинции Идлиб место сборки и хранения ударных беспилотников террористами. Склад дронов уничтожен ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь», сообщает Минобороны.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что обстрел Хмеймима выявил пробелы в обороне российской базы.

Напомним, 31 декабря «мобильная диверсионная группа» террористов обстреляла военную базу Хмеймим из минометов. По данным Минобороны, погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщали о «фактическом уничтожении» боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе.