Жители Твери остались без отопления

Из-за аварии на трубопроводе в жилых домах Твери оказалось нарушено теплоснабжение, жалобы горожан на холодные батареи поступают из всех районов города, сообщили в администрации.

В администрации города не уточнили, сколько жителей оказались в зоне отключения теплоснабжения, передает ТАСС.

Всего в Твери четыре района, население которых превышает 419 тыс. человек.

По данным специалистов, прорыв магистрального трубопровода произошел около 03.00 мск в Заволжском районе города, на улице Дачная.

Сроки устранения аварии в администрации назвать не смогли.

По данным тверского гидрометцентра, ночью температура воздуха в городе опускалась до 12 градусов ниже нуля, днем ожидается потепление до 9 градусов мороза.

Напомним также, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в ряде районов Сибири ожидаются аномально низкие температуры, достигающие 57 градусов ниже ноля; жителям Приморья синоптики пообещали до минус 43.