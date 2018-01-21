Сибирь сковали пятидесятиградусные морозы

В ряде районов Сибири ожидаются аномально низкие температуры, достигающие 57 градусов ниже ноля; жителям Приморья синоптики пообещали до минус 43, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, 20-23 января в Иркутской области ожидается до 56 градусов мороза, передает ТАСС.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае 20-24 января термометры покажут до минус 50 градусов; в Республике Алтай, Хакасии будет минус 45, в центральных районах Красноярского края – минус 52.

21-22 января в южных районах Красноярского края ожидается до 57 градусов ниже ноля, в Тыве – минус 48.

В Омской области 21-25 января температура упадет до 40 градусов мороза.

В Приморском крае 22-25 января столбик термометров покажет минус 43, в Магаданской области 21-22 января ожидается сильный снегопад и метель с порывами ветра до 24 м/с.

Напомним, 14 января температура воздуха в Якутии упала до минус 65 градусов.