В Якутии температура воздуха упала до минус 65 градусов

В некоторых районах Якутии температура воздуха упала до минус 65 градусов по Цельсию, службы МЧС приведены в готовность на случай чрезвычайных происшествий.

В школах отменены занятия, обучение ведется в дистанционной форме, передает RT.

Напомним, 29 ноября 2010 года температура воздуха в Якутии упала до минус 54 градусов.