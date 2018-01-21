Дамаск призвал мир остановить турецкую агрессию в Африне

Дамаск решительно осуждает турецкую агрессию в городе Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии, и призывает международное сообщество немедленно остановить Анкару, говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

В МИД Сирии опровергли заявления министра иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу о том, что Анкара якобы в письменном виде информирует Дамаск о ходе операции в Африне, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

«Эта агрессия представляет собой очередной шаг в серии турецких посягательств на суверенитет Сирии», – подчеркнули в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

Тем временем пресс-секретарь сил самообороны сирийских курдов (YPG) Рожахат Родж в интервью Sputnik Turkiye заявил, что турецкие бомбардировки не останутся без ответа, передает РИА «Новости».

По его словам, турецкие военные и отряды Свободной сирийской Армии (ССА) захотели проникнуть в Африн с территории района Бильбиле, но силы YPG не позволили им это сделать.

Родж также сообщил, что турецкие военные самолеты произвели бомбардировку по 100 точкам в районе Африна и обстреляли позиции курдских сил самообороны. Он уточнил, что жертв среди бойцов YPG нет, однако ранены семь мирных жителей, столкновения и бомбардировки в зоне конфликта продолжаются.

Накануне генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. По сообщениям военных источников, ВВС Турции разбомбили аэродром Минниг в сирийском Африне, через который США поставляли оружие курдским вооруженным формированиям. В совете курдского кантона сообщили, что в результате турецких авиаударов 10 человек получили ранения, в том числе двое детей.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в воскресенье к операции в районе Африн могут присоединиться сухопутные части ВС Турции.