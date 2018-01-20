В Анкаре раскрыли сроки военной интервенции в Африн

Сухопутные войска ВС Турции в воскресенье могут присоединиться к операции в районе Африн, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, в свою очередь, заявил, что турецкие военные покинут сирийский Африн, как только военная операция достигнет намеченных целей, передает РИА «Новости» со ссылкой на IHA.

«Эта операция направлена не против проживающих там наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов», – заявил Боздага.

По его словам, «после того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет».

Тем временем министерство иностранных дел Турции передало в генконсульство Сирии в Стамбуле ноту об операции «Оливковая ветвь», передает ТАСС со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. По сообщениям военных источников, ВВС Турции разбомбили аэродром Минниг в сирийском Африне, через который США поставляли оружие курдским вооруженным формированиям. В совете курдского кантона сообщили, что в результате турецких авиаударов 10 человек получили ранения, в том числе двое детей.

В Совфеде отметили, что в таких условиях военный конфликт между Турцией и Сирией становится практически неизбежным. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об огромных рисках, грозящих Турции в связи с решением начать военную операцию в сирийском Африне.