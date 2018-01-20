Лавров: Украина перечеркнула Минские договоренности

Закон о реинтеграции Донбасса, принятый в четверг Верховной радой Украины, перечеркивает Минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что у России есть «достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям», передает ТАСС.

«Взяв под свое крыло вот эту власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные», – отметил глава МИД России.

Лавров заверил, что Москва будет продолжать добиваться полного выполнения Минских договоренностей.

В четверг Рада приняла закон об «оккупации» Донбасса Россией. В Кремле подчеркнули, что Россия не является участницей и стороной этого конфликта. В МИД заявили, что закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минским соглашениям.