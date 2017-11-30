МИД: Закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минску-2

МИД России в четверг заявил, что закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минским соглашениям.

«Результат нынешнего украинского «законотворчества» полностью противоречит Минским соглашениям, которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине. Ни о какой «реинтеграции» речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан», – сообщается на сайте министерства.

Отмечено, что Киев «хоронит достигнутые в Минске договоренности», а также весь имеющийся механизм поиска решений по преодолению внутриукраинского кризиса.

МИД подчеркнул, что Киев фактически пытается снять с себя ответственность «за те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины, и переложить вину на Россию».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради закона о «реинтеграции Донбасса» Киев пошел на конфликт с Западом.

В четверг Верховная рада приняла закон об оккупации Донбасса Россией. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор». При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией.