Кремль прокомментировал новый украинский закон о России – «агрессоре»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с мнением Киева, который возлагает ответственность за происходящее на Донбассе на Россию, так как не является стороной конфликта.

«Россия не согласна с самой постановкой вопроса таким образом, ибо это противоречит самому духу и букве Минских договоренностей. Россия не является участницей и стороной этого конфликта. Об этом говорится в Минских договоренностях, и под Минскими договоренностями стоит подписать президента Украины Петра Порошенко», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В четверг Верховная рада Украины приняла закон об оккупации Донбасса Россией. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».

При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией. МИД России заявил, что закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минским соглашениям.