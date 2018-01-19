Объяснен разворот шедшего в США танкера с российским газом

Конечным пунктом назначения танкера Gaselys, направлявшегося в США с грузом российского СПГ и развернувшегося в Атлантике, по-прежнему значится американский Бостон, заявили во французской компании Engie, которой принадлежит судно.

«Дата доставки была скорректирована, в частности, по погодным причинам», - приводит слова спикера фирмы Bloomberg.

Перед этим сообщалось, что судно, шедшее в США, неожиданно развернулось. В качестве нового места назначения был указан испанский порт Альхесирас близ Гибралтара.

СПГ, который транспортируется танкером, был взят с российского проекта «Ямал-СПГ», находящегося под санкциями США.