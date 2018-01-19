Шедший в США танкер с российским газом развернулся в Атлантике

Танкер Gaselys со сжиженным природным газом с российского завода «Ямал СПГ», направлявшийся в США, развернулся в обратную сторону в Атлантическом океане.

Судно Gaselys, которое должно было прибыть на восточное побережье США в субботу, теперь направляется обратно в испанский порт Альхесирас близ Гибралтара, где его ждут на следующей неделе, согласно данным отслеживания судов, передает Bloomberg.

Танкер перевозит груз, взятый из резервуаров терминала под Лондоном, куда ранее было загружено первое топливо с завода «Ямал-СПГ», что на севере России.

Груз был отправлен в Бостон после небывалых холодов, охвативших северо-восток США в начале этого месяца и резко поднявших цены на топливо. Отгрузка привлекла внимание, потому что часть газа получена из проекта, находящегося под санкциями США.

Издание отмечает, что подобное поведение для СПГ-грузов не является необычным. Владельцы судов часто меняют пункт назначения, чтобы продать товар по более выгодной цене. Кроме того, маневр может означать, что газ все же будет доставлен в Бостон, но с задержкой, которая позволит владельцу получить дополнительную прибыль.

СПГ-танкер Gaselys принадлежит французской компании Engie.