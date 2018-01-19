На российских заправках найден вирус для обмана автовладельцев

ФСБ обнаружила на десятках российских АЗС, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям, вредоносные программы, с помощью которых автовладельцам недоливали топливо.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на собственные источники, «недолив» составлял до 7% от количества заправляемого в бак бензина.

Отмечается, что «гигантская афера охватила почти весь юг России». Вирусные пррограммы обнаружили, в частности, на заправках в Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях, Калмыкии и некоторых республиках Северного Кавказа.

Собеседник издания отметил, что злоумышленники выстроили целую сеть по хищению топлива. По его словам, хакер из Ставрополья Денис Заев разработал и создал несколько программ, ставших «уникальным продуктом».

«Его вредоносные программы не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно проводят проверки на АЗС, ни сотрудники МВД. Да и нам удалось все это установить оперативным путем», – сообщил собеседник издания.

По версии ФСБ Денис Заев начал предлагать созданные «вирусы» руководящим сотрудникам АЗС, часто выступая не только продавцом вредоносной программы, но и совладельцем «канала» хищения топлива, получая долю с похищенного топлива, объемы которого равны сотням миллионов рублей.

Вирусы внедрялись в программное обеспечение колонок на АЗС, а также в системы суммарных счетчиков, технологических проливов и контрольно-кассового учета.

Отмечается, что потерпевших, написавших соответствующие заявления, нет, а компании, которым и принадлежат АЗС, не несут финансовых потерь.

Пострадавшие, по информации источника издания, не догадывались, что им недоливали бензин, а если бы правоохранители провели контрольную закупку и поймали сотрудников АЗС на афере, то стоимость украденных двух-трех литров топлива с одного автомобиля не могла бы стать поводом для заведения уголовного дела.

Несмотря на то, что разработанные Заевым вирусы почти невозможно было выявить, его удалось задержать. Разработчику вредоносных программ предъявили обвинения по статьям УК «мошенничество» и «создание и использование вредоносных программ». Подозреваемого отправили под стражу.