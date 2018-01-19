Кремль: Свобода интернета несет как добро, так и зло

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от «субстантивных комментариев» в связи с нападением на учеников школы в Улан-Удэ, но напомнил о необходимости свободы интернета.

«Я бы воздержался от каких-либо субстантивных комментариев на этот счет, опять же, сославшись на то, что предстоят следственные действия и до того, как будут сделаны выводы, было бы неправильно о чем-то говорить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Таким образом он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что интернет-сообщества представляют системную угрозу российским школьникам.

«Но, очевидно, …хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет – это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которые, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом», – добавил Песков.

В пятницу утром было совершено нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ. По данным СК, ученик девятого класса Антон Бичивин бросил в кабинет русского языка и литературы коктейль Молотова, а затем с топором напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, который пытался покончить с собой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность».

Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.

На фоне инцидента ряд общественных деятелей выступили за ограничение и блокировку групп в социальных сетях, где призывают к насилию в школах.