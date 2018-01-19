Появилось видео из подожженного класса бурятской школы

В Сети появилось видео из аудитории школы в Улан-Удэ, где в пятницу утром произошло нападение на учеников седьмого класса.

На записи, опубликованной Telegram-каналом Mash, видны обгоревшие в результате возгорания коктейля Молотова стены и брошенные бежавшими учениками вещи.

В пятницу утром на школу напал подросток с топором и «коктейлем Молотова», он задержан.

При этом позднее источник, близкий к правительству Бурятии, сообщил, что нападавших было трое, двое из них скрылись.

В результате нападения пострадали пять человек.