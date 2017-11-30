Порошенко назвал принятый Радой закон сигналом Крыму и Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что одобренный Верховной радой закон открывает процесс реинтеграции Донбасса и является сигналом для Крыма.

«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это – ключевой сигнал закона, который приняла Верховная рада по моей инициативе. Это – сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы – неотъемлемая часть Украины», – написал Порошенко в Twitter.

Ранее в четверг украинские парламентарии проголосовали за принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».

Также закон дает президенту Украины право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что этот закон нарушает Минские соглашения и развяжет руки военным.