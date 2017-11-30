Захарченко прокомментировал одобренный Радой закон о Донбассе

Одобренный украинскими парламентариями закон о реинтеграции Донбасса нарушает Минские соглашения и развяжет руки военным, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«(Президент Украины Петр) Порошенко заявил, что он (закон.) позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение», – сказал Захарченко, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что закон «полностью нарушает минские договоренности». «Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», – добавил лидер ДНР.

Ранее в четверг украинские парламентарии проголосовали за принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор». При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией.

Кроме того, из документа исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Также закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны.

Отметим, что Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.