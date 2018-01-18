Россия призвала международных игроков поддержать конгресс нацдиалога Сирии

Москва направит США и другим постоянным членам СБ ООН приглашение принять участие в качестве наблюдателей в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Россия готова к продолжению и наращиванию взаимодействия по Сирии с США в интересах мирного урегулирования в САР на прочной международно-правовой основе. Исходя из этого понимания, в Москве принято решение о направлении США, как и другим странам-членам пятерки СБ ООН, приглашения принять участие в качестве наблюдателя в КСНД, который должен состояться в Сочи 29-30 января», – отметил Антонов.

Он добавил, что каждая сторона, включая США, будет сама определять, кого и на каком уровне направлять в Сочи, и направлять ли вообще, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, Россия рассматривает конгресс «как форум, призванный придать серьезные импульсы переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и достижению самими сирийцами договоренностей по взаимному согласию и без предварительных условий».

«Призываем международных и региональных игроков, имеющих влияние на развитие ситуации в Сирии, занять недвусмысленную позицию в поддержку КСНД», – подчеркнул Антонов.

В среду источник сообщил, что конгресс национального диалога Сирии запланирован в Сочи на 30 января, он будет однодневным.