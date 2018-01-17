Названа дата проведения конгресса нацдиалога Сирии

Конгресс национального диалога Сирии запланирован в Сочи на 30 января, он будет однодневным, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Конгресс пройдет в Сочи 30 января», – сообщил источник РИА «Новости», близкий к организации форума.

Источник в сирийской оппозиции, который планирует принять участие в конгрессе, подтвердил эту информацию. «Да, это так, 30-го. Форум продлится один день», – сказал он.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции – внутренней, внешней, вооруженной.

Запланированный в Сочи конгресс нацдиалога Сирии был перенесли со 2 декабря на более поздний срок.