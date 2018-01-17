Стали известны подробности убийства отца и сына в Оренбурге

Стали известны подробности убийства мужчины и семилетнего ребенка в Оренбурге: отец собирался отвезти мальчика в школу.

Мужчина с утра повез семилетнего сына в школу. С собой он захватил из дома скопившийся мусор, чтобы выбросить в бак. Он успел доехать до мусорных контейнеров, когда к ним подъехала черная Lada Priora, сообщает Telegram-канал Mash.

«Мужчина в этот момент уже вышел наружу. Его ударили несколько раз ножом, после чего преступники бросились к машине. Увидев внутри семилетнего ребенка, они зарезали его, после чего перегнали машину с их телами на соседнюю улицу, подожгли и скрылись», – отмечают авторы канала.

Добавим, в среду следствие возбудило уголовное дело по факту убийства предпринимателя и его малолетнего сына, тела которых с ножевыми ранениями обнаружили на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200, сообщили в региональном СК.