Тиллерсон выразил уверенность в единстве позиций США, России и Китая по КНДР

Единство США, России и Китая по ядерной проблеме КНДР останется неизменным, несмотря на усилия Пхеньяна, заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

По итогам прошедшей в Ванкувере под председательством Канады и США министерской встречи по ситуации на Корейском полуострове Тиллерсон заявил, что военная сила для реализации санкций против КНДР не требуется, передает РИА «Новости».

По его словам, большинство судов, которые попали под санкции, были задержаны в портах государствами, соблюдающими санкционный режим. Он призвал страны обмениваться информацией по данному вопросу.

При этом Вашингтон не собирается мешать законному судоходству.

Тиллерсон заявил, что КНДР «пока не демонстрирует себя как партнер, которому можно доверять», но возможность дипломатического урегулирования есть, передает ТАСС.

«Северная Корея знает, где нас найти», – заявил Тиллерсон.