Госдеп заявил об общей цели США, России и Китая в отношении КНДР

Глава пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт ответила на заявления Москвы и Пекина, раскритиковавших министерскую встречу в Ванкувере по ситуации на Корейском полуострове.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал встречу в Ванкувере по КНДР вредной, а также опроверг утверждения о ее поддержке со стороны Москвы. Китай заявил, что встреча является недостаточно представительной и легитимной, передает ТАСС.

Науэрт напомнила, что и Москва, и Пекин «подписались под тремя единогласно принятыми резолюциями» СБ ООН. По словам Науэрт, Москва и Пекин «разделяют цель» Вашингтона, «которая заключается в денуклеаризации Корейского полуострова».

«Они, также как США или другие страны, не хотят видеть, как Ким Чен Ын разрабатывает ядерное оружие», – заявила Науэрт, добавив, что «мы все на одной стороне».

Она сказала, что Россия и Китай «на встрече не были и могут называть ее как угодно».

Отметим, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не согласен с идеей России о том, что нужно заморозить как ракетно-ядерные испытания КНДР, так и совместные военных учений США и Южной Кореи.