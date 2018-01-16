В столкновениях у Рады в Киеве пострадали около 20 человек

В результате столкновений правоохранителей с протестующими в центре Киева у здания Верховной рады около 20 человек пострадали от слезоточивого глаза, сообщили в украинском Красном кресте.

«У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа. Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось», - приводятся слова волонтера отряда быстрого реагирования Национального комитета общества Красного креста Украины Федора Настенко в Facebook организации.

Отмечается, что волонтеры Красного креста Украины находились на месте событий, чтобы оказать первую помощь нуждающимся.

Во вторник акции протеста у здания Верховной рады устроили активисты движения «Освобождение», которое призывает принять закон о реинтеграции Донбасса. Они сожгли российский флаг и подожгли покрышки вблизи одного из входов в парламент.

Полицейские применили против них слезоточивый газ, в ответ правоохранителей закидали булыжниками.