Загрузка «Северного потока» в 2017 году составила 93%

В 2017 году газопровод «Северный поток» был загружен на 93%, по нему в Европу поставили 51 млрд кубометров газа, сообщает оператор проекта – компания Nord Stream.

«В 2017 году по трубопроводной системе «Северный поток» потребителям в Евросоюзе был доставлен 51 млрд кубометров природного газа», – цитирует сообщение ТАСС.

В компании отметили, что газотранспортная система была загружена на 93% от годовой пропускной способности, которая составляет 55 млрд кубометров.

«Это самый высокий показатель загрузки с момента ввода в эксплуатацию газотранспортной системы «Северный поток», – резюмировали в Nord Stream.

В начале января сообщалось, что поставляемый Газпромом российский газ составил почти 40% от общего объема голубого топлива, которое потребляет Европа. До этого сообщалось, что в декабре Газпром установил абсолютный суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о достижениях нефтегазовой отрасли России в 2017 году.