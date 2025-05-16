Politico: Разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии сократился

Tекст: Вера Басилая

В первом туре президентских выборов в Румынии лидер правых националистов Джордж Симион набрал 41%, а его соперник, независимый мэр Бухареста Никушор Дан – 21%. Однако последние опросы фиксируют стремительное сокращение разрыва между кандидатами: один из них, проведенный AtlasIntel, показал равенство – по 48% у каждого, а свежий опрос IRSOP впервые отдал лидерство Дану – 52% против 48% у Симиона, пишет Politico.

«Мы фактически побеждаем. Все, что нам нужно – это честные выборы* и корректная работа всех институтов, тогда мы окажемся первыми, когда подсчет голосов завершится», – заявил Симион.

Симион выступает против поддержки Украины и отстаивает сближение с Молдавией, тогда как Дан предлагает сохранить европейский вектор и усилить давление на Россию. Эксперты отмечают, что исход во многом зависит от явки: если она останется на уровне первого тура (до 55%), шансы Симиона высоки, а если превысит 60%, преимуществом воспользуется Дан. На результат также серьезно влияет голосование румынской диаспоры, которая уже начала участвовать во втором туре.

Оба кандидата противопоставляют себя «политической системе» и обещают перемены, однако вектор политики зависит от исхода голосования: Симион выступает за радикальный национализм и «традиционные ценности», в то время как Дан обещает сохранить курс на Европу и Запад.

Ранее Джордж Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии и получил почти 41% голосов.

Симион сообщил, что намерен назначить Кэлина Джорджеску на пост премьер-министра в случае победы на выборах.

Лидер президентской гонки в Румынии выступил против участия страны в военных конфликтах и предоставления военной помощи на Украине.