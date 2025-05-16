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    16 мая 2025, 10:28 • Новости дня

    Politico: Разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии сократился

    Tекст: Вера Басилая

    Второй тур президентских выборов в Румынии обещает острую борьбу между Джорджем Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном, при этом разрыв между кандидатами сократился до минимума по итогам последних опросов, пишет Politico.

    В первом туре президентских выборов в Румынии лидер правых националистов Джордж Симион набрал 41%, а его соперник, независимый мэр Бухареста Никушор Дан – 21%. Однако последние опросы фиксируют стремительное сокращение разрыва между кандидатами: один из них, проведенный AtlasIntel, показал равенство – по 48% у каждого, а свежий опрос IRSOP впервые отдал лидерство Дану – 52% против 48% у Симиона, пишет Politico.

    «Мы фактически побеждаем. Все, что нам нужно – это честные выборы* и корректная работа всех институтов, тогда мы окажемся первыми, когда подсчет голосов завершится», – заявил Симион.

    Симион выступает против поддержки Украины и отстаивает сближение с Молдавией, тогда как Дан предлагает сохранить европейский вектор и усилить давление на Россию. Эксперты отмечают, что исход во многом зависит от явки: если она останется на уровне первого тура (до 55%), шансы Симиона высоки, а если превысит 60%, преимуществом воспользуется Дан. На результат также серьезно влияет голосование румынской диаспоры, которая уже начала участвовать во втором туре.

    Оба кандидата противопоставляют себя «политической системе» и обещают перемены, однако вектор политики зависит от исхода голосования: Симион выступает за радикальный национализм и «традиционные ценности», в то время как Дан обещает сохранить курс на Европу и Запад.

    Ранее Джордж Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии и получил почти 41% голосов.

    Симион сообщил, что намерен назначить Кэлина Джорджеску на пост премьер-министра в случае победы на выборах.

    Лидер президентской гонки в Румынии выступил против участия страны в военных конфликтах и предоставления военной помощи на Украине.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


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    14 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан

    Политолог Рар: «Пфайзергейт» вынудит Урсулу фон дер Ляйен радикализоваться в украинском вопросе

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС. Поэтому за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке вакцин против коронавируса.

    «Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков – сильный удар по главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень. Теперь, вероятно, всплывут данные о каких-то правонарушениях на переговорах с Pfizer», – спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар.

    «Не думаю, что она лично замешана в коррупции, но, судя по всему, превышение полномочий все-таки было допущено. Ряд высокопоставленных еврочиновников точит на нее зуб из-за ее ярко выраженного вождизма и нежелания ни с кем советоваться в принятии решений. Поэтому наверняка скоро последуют призывы к ее отставке», – продолжил он.

    «Скандал навсегда испортил репутацию фон дер Ляйен и омрачил ее второе председательство в ЕК. Но она будет бороться и пытаться свалить вину на других. Это у нее получается очень хорошо. Кроме того, глава ЕК попытаться компенсировать этот провал активностью по другим направлениям своей деятельности и займет еще более радикальную позицию в украинском вопросе», – заключил Рар.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения, пишет РИА «Новости».

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022-го отказалась предать ее гласности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава ЕК получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    14 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России

    Барро сообщил о новых санкциях ЕС против 194 танкеров, 31 компании и банков

    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

    О новых санкциях Евросоюза против России сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Барро заявил: «В связи с отказом Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации».

    По его словам, ограничительные меры затронут значительное количество объектов, среди которых транспортные средства для поставок нефти, организации в сфере вооружений, а также банки.

    Барро отметил, что лица, включенные в новый санкционный список, по мнению ЕС, причастны к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит расширение санкционного списка, чтобы включить в него компании, которых подозревают в обходе ограничений через третьи страны.

    Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций меры против танкеров, которые перевозят нефть под иностранными флагами.

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    14 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.

    Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

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    14 мая 2025, 10:54 • Новости дня
    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации

    Европейский суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинах

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Европейский суд юстиции признал доводы истца обоснованными в деле о сокрытии главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переписки, связанной с закупкой вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, передает ТАСС.

    Речь идет о решении суда по иску, связанному с непредоставлением информации о контрактных переговорах между Еврокомиссией и фармацевтической компанией Pfizer. В постановлении отмечается, что фон дер Ляйен отказалась публиковать переписку, в том числе СМС-сообщения, содержащие согласование условий многомиллиардных контрактов.

    Обвинения выдвинула газета The New York Times, которая в 2023 году сообщила о необоснованном отказе главы Еврокомиссии раскрывать детали переговоров. По данным издания, через эти контакты обсуждались контракты на сумму более 30 млрд евро на поставку вакцин для стран Евросоюза.

    СМИ писали, что попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен ранее не раскрыла переписку с главой Pfizer, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

    Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.

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    13 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    @ Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа даже после завершения конфликта и будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    По словам Йоргенсена, Еврокомиссия уже представила соответствующий план и послала четкий сигнал, что не собирается «закупать ни единой молекулы российских ресурсов», передает ТАСС.

    Йоргенсен добавил, что отказ касается всех видов российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ и ядерное топливо. При этом подчеркивается, что вопрос закупок российского газа не будет рассматриваться даже в случае возможного перемирия на Украине.

    На прошлой неделе Еврокомиссия представила детальный план по полному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года. Окончательное решение по этому плану должны принять страны Евросоюза.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о недопустимости возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой.

    Юристы отметили невозможность для ЕС законно отказаться от обязательств по российскому газу и объяснили, почему подобные планы не соответствуют международному праву.

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    16 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Евросоюза обдумывают новые ограничения на торговлю с Россией, включая введение высоких пошлин и полное торговое эмбарго, сообщило европейское издание Politico.

    По данным Politico, Евросоюз обсуждает введение новых жестких торговых мер в отношении России, передает ТАСС.

    Издание пишет, что в числе рассматриваемых вариантов – введение высоких пошлин на российские товары, а также возможность полного торгового эмбарго.

    Эти вопросы будут затронуты на предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Албании. В мероприятии примут участие представители Евросоюза, Британии и Украины. Решения обсуждаются на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и введения предыдущих пакетов санкций против России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз готовится утвердить новый, семнадцатый пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц из России.

    МИД России заявил о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций.

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    15 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борис Писториус договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия с дальностью свыше 2 тыс. км, сообщает Reuters.

    Британия и Германия договорились о совместной разработке нового оружия дальнего действия, передает Reuters.

    Планируется создать ракету с дальностью поражения более 2 тыс. км, что стало продолжением прошлогоднего двустороннего оборонного соглашения между странами.

    Сообщается, что проект будет анонсирован в Берлине министрами обороны Британии Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом. Они также намерены обсудить совместные закупки торпед и объявить о поставках британских военных мостов для нужд Германии.

    Министр обороны Британии Хили заявил, что партнерство способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению инвестиций в обеих странах.

    Дополнительные детали о сроках реализации и бюджете проекта пока не раскрывались.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать оружие дальнего действия для повышения обороноспособности Европы.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления военно-промышленного комплекса и устранения технологических пробелов.

    Смена власти в Германии, по мнению экспертов, не сулит ничего хорошего для стабильности в Европе.

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    14 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины

    Экономист Лизан: Отмена льгот ЕС на сельхозпродукцию ослабит позиции Украины

    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Отмена ЕС льгот для украинской сельхозпродукции поставит Киев в еще большую зависимость от морских коридоров транспортировки зерна. Тем самым решение Брюсселя ослабит позиции офиса Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт.

    «Украинская аграрная сфера представляет собой упрощенную сельхозмодель СССР. Огромные колхозы закрылись, осталось лишь производство яиц и птицы, а крупный бизнес сконцентрировал в своих руках земельный банк. В отсутствии передовых технологий и мер господдержки предпринимателям выгоднее всего выращивать зерновые и масличные культуры, которые они затем продают в ЕС», – отметил экономист Иван Лизан.

    «В объединении другая модель с множеством мелких фермеров, разделением производителей по специализациям, иными регуляторными мерами, земельными ресурсами и логистикой. Они не смогли конкурировать с украинской продукцией, которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы. Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – продолжил он.

    «Конечно, эта ситуация быстро перестала устраивать многих членов ЕС. Отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в Мировой океан. Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал он.

    «Это ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам», – заметил аналитик.

    «Что касается ЕС, то отмена льгот защитит их фермеров, поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции. На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – добавил эксперт.

    «Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него, по сути, не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт, которые в Киеве называют «спасательным кругом» для фермеров и бюджета Украины. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет Financial Times.

    У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие ряда других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако их сроки истекают 6 июня, и Европа планирует ввести «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор.

    Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах, обвинявших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.

    В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

    Власти Украины подсчитали, что отмена льгот срежет доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тысяч, а на сахар – со 109 тыс. тонн до 40 тысяч. Под ударом также окажутся поставки меда.

    На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.

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    14 мая 2025, 06:10 • Новости дня
    Холли Берри пришлось искать новый наряд для Каннского кинофестиваля
    Холли Берри пришлось искать новый наряд для Каннского кинофестиваля
    @ Valentina Claret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Актриса Холли Берри вынуждена была в последний момент искать новое платье для церемонии открытия Каннского кинофестиваля из-за новых строгих правил мероприятия.

    Американская актриса Холли Берри призналась, что была вынуждена в последний момент искать новое платье для церемонии открытия Каннского кинофестиваля из-за новых правил, касающихся откровенных нарядов, пишет Daily Mail.

    На прошлой неделе 56-летняя «женщина-кошка» появилась в экстравагантном  платье без нижнего белья на гала-концерте Met Gala. Но поскольку в этом году Каннский фестиваль начнется с церемонии открытия, Холли призналась, что ей пришлось пересмотреть свой наряд, так как его длинный шлейф нарушал новые правила фестиваля.

    Организаторы Каннского кинофестиваля представили новые строгие правила в попытке пресечь моду на «обнаженные платья» – провокационные наряды, которые открывают на красной дорожке значительно больше, чем скрывают.

    «У меня было потрясающее платье от Gupta, которое я хотела надеть сегодня вечером, но не смогу это сделать из-за слишком длинного шлейфа. Конечно, я собираюсь следовать правилам, поэтому мне пришлось сменить наряд, хотя, считаю, обнаженная натура тоже неплохой ход», – сказала актриса на первой пресс-конференции фестиваля.

    Взамен наряда с длинным шлейфом актриса выбрала скромный костюм с черной юбкой букле.

    В этом году Берри стала членом Каннского жюри, в состав которого вошли такие знаменитости, как Жюльетт Бинош и Джереми Стронг.

    «Для меня огромная честь, что меня пригласили стать частью этого жюри», –  добавила кинозвезда.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение ввести строгий дресс-код. На официальном сайте фестиваля в разделе часто задаваемых вопросов отмечено, что «нагота запрещается на красной дорожке и других территориях из соображений приличия.


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    14 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Захарова назвала решение суда ЕС по фон дер Ляйен «кривосудием»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение суда ЕС, не определившее наказания для Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что отсутствие определения ответственности фон дер Ляйен по решению суда ЕС является «новой страницей в еэсовско-натовском кривосудии». Дипломат подчеркнула, что несколько лет расследования не привели к конкретным дисциплинарным или уголовным мерам в отношении фон дер Ляйен, несмотря на признание ее виновности судом.

    «Есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным – значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», – написала Захарова. Она также добавила, что решение суда может стать основанием для новых исков против главы ЕК с более серьезными обвинениями.

    Захарова призвала ЕС применить закон в отношении фон дер Ляйен, «теперь уже, как доказано судом, преступницы», вместо введения новых санкций против России.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, из-за чего за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке.

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    14 мая 2025, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС повысить пошлины на сельхозтовары Украины

    FT: Евросоюз решил ввести повышенные пошлины на украинские товары с июня

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует повысить пошлины на ряд украинских сельхозтоваров уже с 6 июня, что значительно ограничит объем беспошлинного экспорта продукции с Украины, сообщает Financial Times .

    Еврокомиссия намерена прекратить действие режима беспошлинного ввоза украинских товаров в ЕС после 5 июня и ввести переходные меры, предусматривающие существенное увеличение пошлин на импорт определенной продукции с Украины, пишет Financial Times.

    В первую очередь ограничения затронут сельскохозяйственные товары, которые имеют ключевое значение для бюджета Украины. Квоты на беспошлинный ввоз будут разделены на 12 ежемесячных периодов, что позволит снизить объем поставок на рынок ЕС на время переговоров о новом торговом соглашении.

    По данным дипломатических источников, инициатива по отмене льгот в значительной степени связана с давлением со стороны Польши и протестами европейских фермеров, обеспокоенных наплывом украинской сельхозпродукции.

    Перед президентскими выборами в Польше Варшава обратилась к Еврокомиссии с просьбой отложить обсуждение новых торговых соглашений с Киевом, чтобы снизить предвыборные риски для местных властей.

    Совет ЕС и Европарламент согласовали продление беспошлинного импорта товаров с Украины до 5 июня 2025 года.

    В прошлом году по странам ЕС прокатилась волна протестов фермеров, которые требовали изменения аграрной политики и ограничения импорта дешевой украинской продукции.

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    15 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Захарова посмеялась над вопросом об участии Германии в переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по Украине.

    Дипломат с улыбкой отреагировала на просьбу прокомментировать заявление правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле 15 мая, передает ТАСС.

    «Заявления Берлина я видела. Пока их шаги не соответствуют политико-дипломатическому урегулированию, даже как-то странно слышать, что взрослые люди такое заявляют», – отметила она.

    Захарова также подчеркнула, что европейские страны не могут претендовать на участие в переговорах по Украине, пока продолжают поддерживать киевский режим.

    По ее словам, заявления Берлина, Парижа и Лондона резко расходятся с их действиями – те продолжают поставлять вооружение, выделять крупные суммы Банковой и не осуждают, а фактически поддерживают действия Киева.

    Представитель МИД отметила, что западные страны потворствуют неонацистским решениям украинского руководства, включая факты, которые, по ее словам, ведут к уничтожению прав человека.

    Она добавила, что для участия в переговорах нацеленных на мир, европейским странам необходимо изменить свою реальную политику, чтобы их заявления соответствовали их поступкам.

    Ранее Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса. Политолог оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    14 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Китай заявил о готовности взять на себя обязательства по поддержанию мира

    Пекин объявил о поддержке реформ и миротворческих операций ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил о готовности страны усилить участие в глобальных усилиях по поддержанию мира и поддержать реформу миротворческой деятельности ООН.

    Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на встрече в Берлине с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях шестой Министерской конференции ООН по поддержанию мира заявил о намерении Китая взять на себя дополнительные обязательства по поддержанию мирового порядка, передает ТАСС.

    «Китай возьмет на себя новые обязательства по поддержанию мира, поддержит реформу и трансформацию миротворческой деятельности ООН и всегда будет верным сторонником и конструктивной силой миротворческих операций ООН», – сказал господин Дун.

    Министр обороны Китая отметил, что в условиях изменений международной ситуации роль ООН в управлении глобальной безопасностью должна усиливаться. Он подчеркнул, что миротворческие операции ООН направлены на укрепление мира и играют важную роль в его сохранении во всем мире.

    Заявление прозвучало в ходе встречи на полях шестой Министерской конференции ООН по поддержанию мира, которая проходит в Берлине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, интерес к китайскому оружию резко увеличился, а капитализация производителя выросла более чем на 55 млрд юаней после сообщений о том, что пакистанские истребители J-10C китайского производства смогли сбить пять индийских самолетов, включая Rafale.

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