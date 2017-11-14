Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед

Взгляд
28 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
Разделы

Иностранных спекулянтов сменили реальные инвесторы в российское производство

На место западного бизнеса приходят инвесторы с ВостокаФото: Kacper Pempel/Reuters
Статистика показывает существенный приток иностранных денег в российскую экономику. Что самое важное – спекулятивный, нацеленный на фондовый рынок иностранный капитал, наоборот, уходит из России, а вместо него приходят желающие вложить в реальное производство. У этой тенденции есть сразу несколько приятных для России особенностей. Подробности...
Перейти а раздел…

МИДу стоит активнее противостоять вмешательству США в российские выборы

Навальный стал поводом к тому, чтобы Госдеп обеспокоился правами российских народовФото: Joshua Roberts/Reuters
Госдеп США обеспокоен, что в одной из стран мира рядового гражданина, осужденного по тяжкой статье, не допустили до участия в президентских выборах в качестве кандидата. Удивительное совпадение, но речь в данном случае идет о России и Алексее Навальном. МИД РФ ответил на эту обеспокоенность, но отвечать американцам пора не словами, а практикой. Подробности...
Перейти а раздел…

Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
Перейти а раздел…

Даже в деле с обменом пленных Киев не упустил возможность обмануть

Украина должна была передать народным республикам 306 военнопленных, но без накладок не обошлосьФото: Михаил Соколов/ТАСС
В Донбассе успешно завершился долгожданный и самый массовый в истории обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной – с другой. По сути, речь идет о единственном пункте Минских соглашений, который удалось выполнить, пусть и с оговорками. Киев приписывает все заслуги себе и, как обычно, лжет, но главный вопрос сейчас в том, куда двигаться дальше. Подробности...
Перейти а раздел…

Охране и посетителям магазинов посоветовали не терять бдительности

Посетитель зашел в магазин с сумкой, а вышел уже без нееФото: кадр из видео
Взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» признан терактом – об этом заявил в четверг президент Владимир Путин. На видеозаписи из магазина видно, как предполагаемый террорист подошел к камере хранения, оставил рюкзак и беспрепятственно вышел на улицу. От последовавшего через полчаса взрыва пострадали 13 человек. Как можно было защититься от теракта, о котором на сей раз не предупредило ЦРУ? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему за нас додумывает белорусский прокурор?

Татьяна Шабаева, журналист, переводчик
Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы? Подробности...

Главный секрет устойчивости нынешней российской власти

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще месяц назад общим мнением по поводу предстоящей президентской кампании была уверенность в том, что она будет крайне скучной. Вместо этого споры идут до хрипоты, а горячие головы стали допускать возможность второго тура. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы подвести некоторые итоги происходящего вокруг войны на Донбассе, причем опираясь не на данные той или иной заинтересованной стороны, но на очередной ежеквартальный отчет специальной комиссии ООН. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Московский автобус въехал в пешеходный переход

      Трагическое ДТП произошло в центре Москвы – рейсовый городской автобус по неустановленным пока причинам сошел с трассы и въехал в пешеходный переход. Несколько человек погибли
      Подробности...

      Дюжина россиян заявила о своих президентских амбициях

      За первую неделю официальной кампании о своих президентских амбициях заявила уже дюжина россиян, в том числе глава государства Владимир Путин, ставленники КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впервые выдвинулось сразу несколько женщин, в том числе правозащитница Екатерина Гордон и светская львица Ксения Собчак
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Путин сыграл в хоккей на Красной площади

      Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккея
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
        • Слишком мягкий

        • Адекватный

        • Слишком суровый

        Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей?
        • Да, я в их числе

        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия отказалась от ряда соглашений с США по Договору об открытом небе
          Порошенко внезапно изменил отношение к покупке газа у РоссииПесков ответил на вопрос об освобождении россиян с УкраиныРоссийского военного в Армении помогли убить сторонники ИГМОК лишил олимпийских наград десять украинских спортсменов
          Убитый экс-директором «Меньшевика» охранник работал первый деньОпубликовано фото подозреваемого в совершении взрыва в ПетербургеГосархив подтвердил подлинность фрагмента о беременности Кшесинской от Николая IIМинфин предложил взимать налог на майнинг
          Верховный суд подтвердил увеличение наказания экс-полковнику ГРУ КвачковуВ Петербурге задержали соучастницу нападения на водителя автобуса с детьмиПутин увеличил число машин со спецсигналом в администрации президентаСледствие проверит данные о столкновении самолета со снегоуборщиком в Шереметьево

          регионы россии


          Крым и Севастополь определились с границами

          «Хотят – переходите»


          Захарченко рассказал о состоящих из экс-военных ВСУ батальонах в Донбассе

          «99% употребляют»


          Российских спортсменов заранее обвинили в допинге на ОИ-2018

          уголовное дело


          У Чубайса украли имущества на миллиард рублей

          «мелкая месть»


          ЦИК разъяснил Навальному 30 млн рублей дохода Памфиловой в 2016 году

          система пво


          «Панцирь» отразил ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

          «Учите историю»


          Посольство России в США призвало Запад не повторять ошибок Наполеона

          четыре компании


          Нафтогаз назвал европейских претендентов на управление ГТС Украины

          «неравноценный обмен»


          Семен Пегов: В истории с обменом пленными в Донбассе есть очень любопытный нюанс

          Избирательная кампания


          Ирина Алкснис: Ломаются копья, споры до хрипоты, скандалы едва не доходят до мордобоя

          документальное подтвержждение


          Денис Селезнев: ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

          на ваш взгляд


          Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?

          Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед

          Две главные нефтегазовые победы России – нефть выше 60 долларов и победа в споре с Украиной    28 декабря 2017, 15:30
          Фото: Светлана Майорова/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Уходящий 2017 год был богат на события в важнейшей для России нефтегазовой отрасли. Главным энергетическим итогом стало повышение мировых цен на нефть, к чему приложила руку и Москва. Основная же дискуссия на газовом рынке развернулась вокруг трубопроводных проектов Газпрома в Европе. Не менее важно и то, что поставлена точка в одном из ключевых энергетических споров России и Украины.

          Одним из главных позитивных итогов 2017 года в нефтегазовом секторе стал, конечно, рост мировых цен на нефть. На этой неделе сорт Brent вырос до рекордных с мая 2015 года 67 долларов за баррель.

          Это доказывает эффективность сокращения добычи странами ОПЕК и Россией. Далеко не все верили, что соглашение ОПЕК+ вообще будет подписано, а если и подписано, то заработает. Однако успех позволил продлить действие соглашения до второй половины 2018 года. Параллельно добыча нефти в США оказалась не столь велика, как предполагалось, да и мировой спрос на нефть начал восстанавливаться.

          «Интересно, что новый 2017 год мы встречали с более низкими ценами, но переполненные оптимизмом. А 2018 год мы встречаем с более высокими ценами, но переполненные пессимизмом. Потому что все обсуждают, как эта сделка будет разваливаться, подозревают друг друга в досрочном выходе из нее. Не успели выпить шампанское после продления, как начались разговоры о том, как нас кинут саудиты после того, как проведут IPO и т.д.», – удивляется гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

          Еще один важный итог – новый исторический рекорд по поставкам российского газа в Европу. Причем экспорт российского газа в ЕС растет уже два года подряд. «Два года роста позволяют сделать вывод, что спрос на газ в Европе восстанавливается и особых альтернатив российскому газу там нет», – считает Симонов. Например, в Австрию Газпром поставил в этом году 8,25 млрд кубометров газа, что на 2,4 млрд кубов (40,7%) больше, чем в 2016-м. Это выше исторического рекорда, установленного в 2005 году. При этом в 2016 году Газпром экспортировал в Австрию на 38% больше, чем в 2015 году (6,1 млрд против 4,4 млрд кубов). «На мой взгляд, уходящий год должен заставить передумать тех экспертов, которые рассказывали истории о том, что спрос на газ будет падать, газ проигрывает конкуренцию всем видам топлива, уходит из электроэнергетики и т.д.», – считает нефтегазовый эксперт. 

          Уже два года в Европу идут поставки американского СПГ, но вытеснения российского газа не происходит. Возможно, что в перспективе американское топливо и сможет составить реальную конкуренцию, но и Россия не стоит на месте. Строится газопровод «Сила Сибири», по которому ровно через год начнутся поставки российского газа в Китай в объеме 38 млрд кубометров в течение 30 лет.

          Одно из знаковых событий года – авария на австрийском газовом хабе Баумгартен. И хотя с критической ситуацией удалось справиться за сутки, это событие должно заставить ЕС задуматься о пересмотре своей энергетической стратегии. «Авария в Баумгартене показала: идея о том, что Европу выручат спот и альтернативные поставщики газа, – иллюзорна. Без газа осталась Италия, казалось бы, самая диверсифицированная страна. Здесь официально девять источников газа – и терминалы СПГ, и трубы из Алжира, и норвежский газ. Но оказалось, как только российский газ не поступает в Италию, страна оказывается в ступоре. А если бы она раньше построила «Южный поток» и «Посейдон», то Италия могла бы спокойно брать газ с южного направления. Поэтому

          авария в Баумгартене – это повод еще раз задуматься над тем, что российские инфраструктурные проекты повышают надежность поставок на европейский рынок и Россия тем самым выполняет роль гарантирующего поставщика.

          Когда возникают пиковые потребности, мы их закрываем, и другие поставщики закрыть их не в состоянии», – объясняет глава ФНЭБ.

          В этом плане важный результат 2017 года – начало прокладки подводного участка «Турецкого потока». А вот строительство «Северного потока – 2» пока не началось, однако Россия стойко держит удар за ударом по газопроводу от США напрямую и через американских клиентов вроде Польши. И Вашингтон не скрывает, что желает расчистить европейский рынок от российского газа для собственного СПГ, который в разы дороже и сейчас сильно проигрывает российскому.

          «Весь год шли дебаты вокруг «Турецкого потока» и «Северного потока – 2».  И главный вопрос, который предстоит решить в 2018 году, получим ли мы разрешение по «Северному потоку – 2» и начнем ли наконец строительство. Потому что у нас есть критическая дата: 1 января 2020 года заканчивается транзитный договор с Украиной», – говорит Симонов. 

          Еще одно важное событие уходящего года – поставленная в Стокгольме точка в долгом споре Газпрома и «Нафтогаза». И несмотря на попытки «Нафтогаза» преподнести этот итог как победу Украины, на самом деле по ключевым моментам европейский суд одобрил российскую позицию. Это и признание абсолютно рыночной цены на российский газ для Украины в 2011–2014 годах. Это и обязательство «Нафтогаза» заплатить 2 млрд долларов плюс большие пени за просрочку в виде «зависшего» долга за поставленный, но не оплаченный по контрактной цене газ. И это обязанность «Нафтогаза» покупать у Газпрома минимум 5 млрд кубометров газа в год, что с экономической точки зрения выгодно для самой Украины, но с политической означает полный провал.

          Конечно, важным событием 2017 года стал запуск проекта Ямал-СПГ «Новатэка» 8 декабря. Президент Владимир Путин прилетел на Ямал и лично дал команду на первую отгрузку сжиженного природного газа на уникальный танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» ледового класса Arc7.  Его специально построили в Южной Корее под этот проект и думают теперь, как наладить производство танкеров-газовозов в России.

          Для России, которая традиционно является лидером в сфере трубопроводных поставок газа, этот крупнейший завод СПГ в стране имеет важное значение. Он открывает новые возможности для развития газовой промышленности, создает высокотехнологичные места на Севере и Дальнем Востоке. Только в Сабетте, где построен СПГ-завод, создано 32 тыс. новых рабочих мест – появилась портовая, авиационная и железнодорожная инфраструктура, жилье и социальные объекты. Ожидается, что спрос на газ в мире вырастет к 2040 году на 40%, а на СПГ – на целых 70%. Поэтому России так важно занять свою нишу на рынке СПГ.

          Кроме того, второй СПГ-завод планируется построить уже на основе российских технологий, четвертая линия завода должна состоять исключительно из российских комплектующих и стоить на 30% дешевле. 

          Наконец, Ямал-СПГ – это еще один крупный шаг в освоении Арктики. И, конечно, он способствует развитию Северного морского пути.

          «Главный вопрос 2018 года – где окажется газ с Ямала? Это нетривиальный вопрос, потому что первый танкер с российским СПГ, который должен был плыть в Китай, оказался почему-то в Великобритании», – замечает Симонов. В 2018 году будет решаться судьба второго СПГ-завода на Ямале. И она напрямую может зависеть от того, куда будет поставляться СПГ с первого завода – в Китай или Европу. Потому что создавать конкурента собственному трубопроводному российскому газу было бы странно.

          Нельзя не вспомнить про расширение санкций в отношении российского нефтегаза со стороны США. С одной стороны, они носят отложенный характер, так как не оказывают влияния на текущие уровни добычи нефти. «Однако вопрос, какое влияние они окажут в перспективе, потому что санкции бьют по шельфу, по сланцам. А этими вещами Россия в перспективе все равно будет заниматься», – говорит Симонов.

          Что касается импортозамещения, то здесь имеются некоторые подвижки. Например, планируется создать собственные новейшие технологии по производству СПГ, по машиностроению и т.д. Вопрос лишь, насколько оперативно нефтегаз справится с появлением в тех или иных областях собственных прорывных технологий. Как бы не произошло так, что западные технологии Россия поменяет не на российские, а на китайские.

          «В 2017 году на российском рынке появились китайцы с разной продукцией, в том числе в нефтегазе. На всех выставках я вижу одних китайцев. Это знаковое постсанкционное явление. И в 2018 году эта тема обязательно выстрелит. Откажемся ли мы от более дорогих, но качественных собственных разработок в пользу дешевых китайских или же нет?» – опасается Симонов. 

          Наконец, главная проблема 2017 года в нефтегазовой сфере – Россия так и не смогла закончить дискуссии и перейти на новую налоговую систему с января 2018 года. Уже несколько лет власти пытаются изменить налогообложение, чтобы стимулировать развитие новых месторождений. Была идея попробовать взимать налог с прибыли, а не с доходов. Однако здесь были большие риски для бюджета, который мог потерять часть доходов. В итоге решение этого вопроса переносится на следующий год.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............