Нефть Brent впервые с мая 2015 года превысила 67 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,64%, составив 67,02 доллара за баррель впервые с 18 мая 2015 года.

Сообщение об этом передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Brent впервые с июня 2015 года стала дороже 66 долларов. По данным американских СМИ, цены на нефть во вторник подскочили на новостях о взрыве на нефтепроводе в Ливии, из-за чего значительно снизился суточный объем поставок черного золота в этой стране.