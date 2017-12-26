Впервые с июня 2015 года баррель нефти Brent стал дороже 66 долларов

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года выросла на 1,4%, достигнув отметки в 66,15 долларов за баррель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что в предыдущий раз цена нефти марки выросла на 1,4% превышала 66 долларов за баррель 11 июня 2015 года.