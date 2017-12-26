Скачок цены на нефть связали со взрывом в Ливии

Цены на нефть во вторник подскочили на новостях о взрыве на нефтепроводе в Ливии, из-за чего значительно снизился суточный объем поставок черного золота в этой стране, пишут американские СМИ.

Нефть Brent выросла после новостей о взрыве на нефтепроводе в Ливии на 1,6%, пишет Bloomberg.

Отмечается, что после взрыва поставки нефти с трубопровода компании «Эль-Ваха» снизились на 60-70 тыс. баррелей с 260 тыс. баррелей.

Во вторник одна из веток, ведущая с месторождений Марада в крупнейший в Ливии нефтеналивной порт Эс-Сидр, была подорвана неизвестными, передает ТАСС.

После этого на участке магистрального нефтепровода на северо-востоке Ливии начался пожар.

Компания-оператор ожидает сокращения объемов производства на 70 тыс. - 100 тыс. баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Brent впервые с июня 2015 года стала дороже 66 долларов.