  • Новость часаВ МИД предупредили о последствиях срыва переговорного процесса по Украине
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    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    6 комментариев
    Дмитрий Кондрашов Дмитрий Кондрашов Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

    Действия Эстонии необходимо рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает способности Эстонии в подобных провокациях.

    8 комментариев
    16 мая 2025, 14:47 • Новости дня

    Правительство Латвии решило увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Латвии постановило увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, начиная с 2026 года, для усиления потенциала НАТО и военной поддержки Украины.

    Кабинет министров Латвии принял решение увеличить расходы на оборону страны до 5% от ВВП, начиная с 2026 года, передает РИА «Новости».

    В сообщении на сайте правительства республики говорится, что это решение принято для укрепления потенциала НАТО и военной поддержки Украины. При этом размер госдолга Латвии не должен превысить 55% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Латвии выступил с призывом увеличить численность контингента НАТО и размещенной на территории страны военной техники. Глава МИД Латвии призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Латвия решила передать Украине конфискованные у пьяных водителей машины.


    15 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    НАТО и Эстония начали расследование инцидента с Су-35 ВКС России

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО и Эстония совместно анализирует причины инцидента в Балтийском море, после того как был зафиксирован полет российского истребителя рядом с воздушным пространством страны, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте заявил, что НАТО и власти Эстонии выясняют детали инцидента в Балтийском море, когда альянс поднимал самолеты из-за появления российского истребителя вблизи эстонской границы, передает РИА «Новости».

    По словам Рютте, НАТО и Эстония координируют свои действия.

    Ранее МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем во время сопровождения танкера без флага в своей исключительной экономической зоне.

    Военкоры сообщили, что истребитель Су-35 ВКС России вмешался в инцидент с танкером Jaguar, следовавшим в российский порт, и успешно «разогнал» корабли ВМС Эстонии.

    Эстонские военные при поддержке авиации и кораблей попытались принудительно остановить судно Jaguar под габонским флагом в нейтральных водах Балтийского моря. Jaguar следовал в порт Приморск.

    Эксперты объяснили намерения Эстонии как попытку задержать танкер Jaguar с целью демонстрации решимости на фоне напряженности в регионе.

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    15 мая 2025, 10:09 • Новости дня
    МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем
    МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстонские военные силы сопроводили танкер без флага в своей исключительной экономической зоне, после чего российский истребитель менее чем на минуту оказался в воздушном пространстве страны, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

    Цахкна заявил, что российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщает ТАСС.

    По его словам, инцидент произошел после того, как танкер Jaguar, шедший без флага и страховки, вошел в исключительную экономическую зону страны. В ответ эстонские силы были направлены для сопровождения судна.

    Министр отметил: «Пару дней назад танкер «теневого флота» Jaguar, который шел без флага, вошел в исключительную экономическую зону Эстонии. Мы ответили соответствующе, направив наши силы сопровождать судно «теневого флота», так как оно не имело страховки и флага. Но Российская Федерация направила для оценки ситуации истребитель, который незаконно находился на территории НАТО менее минуты. Истребители НАТО также были подняты вверх для контроля за российским истребителем».

    В Эстонии заявили, что истребители НАТО были подняты для контроля за ситуацией. По утверждению Цахкна, российский военный самолет находился в воздушном пространстве НАТО менее одной минуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о том, что Эстония запретила пролет его спецборта над своей территорией при поездке на празднование окончания Второй мировой войны.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    16 мая 2025, 11:35 • Новости дня
    Слова главы МИД Германии о военных расходах вызвали скандал
    Слова главы МИД Германии о военных расходах вызвали скандал
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии разгорелся конфликт на фоне заявления главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о поддержке резкого повышения оборонных расходов, сообщает Bild.

    Вадефуль заявил, что Берлин готов следовать обязательству выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте. Это заявление оказалось неожиданным для канцлера Фридриха Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля, которые не были заранее осведомлены о позиции главы МИД, передает ТАСС,

    Bild отмечает, что слова Вадефуля «привели в ужас» его коллег по правительству. Мерц и Клингбайль были вынуждены проводить «кризисную дипломатию», чтобы сгладить ситуацию внутри правящей коалиции. Позднее представители правительства пояснили, что решение об увеличении расходов еще не принято, а их размеры будут определены по итогам июньского саммита НАТО.

    Глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан подчеркнул, что если НАТО зафиксирует новый целевой показатель, он станет для Германии ориентиром. Он добавил, что позиция коалиции согласована и заявление министра иностранных дел стоит понимать в этом контексте.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США увеличить оборонные расходы до 5% от внутреннего валового продукта.

    Париж и Берлин заявили о намерении усилить военные расходы и согласовать оборонную политику.

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на увеличение военного бюджета страны до 60 млрд евро в этом году.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах поднять американские военные расходы до 5% от ВВП.

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    15 мая 2025, 10:24 • Новости дня
    Рубио заявил о намерении НАТО исключить слабые звенья в альянсе
    Рубио заявил о намерении НАТО исключить слабые звенья в альянсе
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО обсуждает меры по устранению слабых звеньев среди союзников для повышения эффективности работы альянса, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Анталье.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул в Анталье, что НАТО стремится к устранению слабых звеньев внутри своей структуры, передает ТАСС.

    «Сила альянса определяется силой самого слабого звена, и мы стремимся к тому, чтобы в НАТО не было слабых звеньев», – заявил Рубио.

    По его словам, альянс хорошо справляется с этой задачей. Он добавил, что президент США Дональд Трамп недавно утвердил военный бюджет на триллионы долларов, рассчитанный на противодействие современным угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал увеличить численность контингента НАТО и военной техники на территории страны для укрепления восточного фланга альянса. Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Патрушев также сообщил о росте числа морских роботов НАТО.

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    14 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль ответил на заявления Макрона о размещении ядерного оружия Франции в Европе

    Песков заявил о необходимости усилий для стратегической безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что обладателям ядерного оружия в Европе необходимо приложить значительные усилия для формирования архитектуры стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Песков сделал это заявление в ответ на вопрос о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выразил готовность обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории других европейских государств.

    Российский посол во Франции Алексей Мешков охарактеризовал французскую инициативу о создании ядерного зонтика для Европы как ироничную, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией, заявив, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    15 мая 2025, 11:59 • Новости дня
    Зеленского не пригласили на июньский саммит НАТО в Гааге по инициативе США
    Зеленского не пригласили на июньский саммит НАТО в Гааге по инициативе США
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимиру Зеленскому не направят приглашение на июньский саммит НАТО в Гааге впервые с начала спецоперации, опасаясь усиления разногласий внутри альянса, сообщает портал Euractiv.

    Решение не приглашать президента Украины на встречу Североатлантического альянса в Гааге было принято по инициативе США, передает ТАСС.

    Как указывают источники брюссельского портала, приглашение Зеленского может стать поводом для новых трений, особенно с президентом США Дональдом Трампом, который выступает против скорейшего вступления Украины в НАТО и намерен вести переговоры с Россией.

    По словам источника издания, цель саммита – продемонстрировать единство НАТО, а присутствие украинской стороны может усилить расхождения позиций между странами.

    Белый дом выразил сомнения в целесообразности обсуждать украинский вопрос в отдельном пункте повестки дня.

    В итоговую повестку включили только одну полноценную сессию с участием 32 стран НАТО, без приглашения представителей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступили против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге.

    Европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

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    14 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Посол России заявил о нарушении НАТО международного права на Шпицбергене

    Посол Корчунов выразил обеспокоенность действиями НАТО на Шпицбергене

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол в Норвегии Николай Корчунов обратил внимание на несоответствие визита делегации НАТО принципам Договора о Шпицбергене и призвал к международному сотрудничеству по вопросам региона.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о нарушении международного права со стороны НАТО в связи с визитом делегации альянса на Шпицберген, передает ТАСС со ссылкой на газету Svalbardposten.

    «Визит делегации НАТО на Шпицберген наглядно свидетельствует о стремлении альянса втянуть архипелаг в орбиту своего военно-политического планирования. <...> Это не может не вызывать у России <...> обеспокоенности», – сказал российский дипломат.

    По словам Корчунова, Договор о Шпицбергене 1920 года говорит о том, что архипелаг должен использоваться только для мирных целей, а любые военные мероприятия недопустимы.

    Дипломат предложил провести международную встречу по случаю столетия вхождения Шпицбергена в состав Норвегии и обсудить пути конструктивного сотрудничества всех стран – участниц договора.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призвал Осло воздержаться от действий, способных привести к усилению напряженности вокруг архипелага Шпицберген, и не подрывать международно-правовые основы его режима.

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    15 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Сийярто призвал НАТО не смешивать оборону альянса и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал на необходимость НАТО сосредоточиться на собственной безопасности вместо поддержки Украины.

    Сийярто во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье выступил с заявлением, передает ТАСС. Он призвал членов альянса не отождествлять оборону НАТО с защитой Украины, подчеркнув, что, по его словам, «оборона Украины – это не защита НАТО и не защита Венгрии». Сийярто отметил, что Украина защищает прежде всего свои интересы, а не безопасность других стран-членов альянса.

    Министр также выразил мнение, что Североатлантический альянс не должен фокусироваться на военной поддержке Киева. По его словам, первоочередной задачей для НАТО является предотвращение дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

    Сийярто напомнил, что на повестке дня альянса также стоит вопрос увеличения оборонных расходов с двух до 5% ВВП. Министры должны согласовать эту инициативу к саммиту НАТО, который пройдет в июне в Гааге.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о чрезвычайно низкой вероятности прямой военной конфронтации между Россией и Европейским союзом или НАТО.

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    13 мая 2025, 22:33 • Новости дня
    Польша опровергла слова Келлога о намерении отправить войска на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об отсутствии планов размещения военнослужащих на территории Украины, опровергнув сведения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об отсутствии планов размещения военнослужащих на территории Украины, сообщил он в ответ на высказывания спецпосланника  президента США по Украине Кита Келлога.

    «Планов по отправке войск на Украину нет и не будет. Польша несет совместную ответственность за оборону восточного фланга НАТО и за оказание материально-технической поддержки своему соседу, подвергшемуся нападению», – написал глава Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высказывал мнение, что США обсуждают план урегулирования конфликта, предусматривающий размещение сил сдерживания к западу от Днепра. В этот контингент, по его словам, должны были бы войти военные из Польши, Британии, Франции и ФРГ.


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    13 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Захарова назвала НАТО «уничтожителями свободы слова»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала недопуск российских СМИ на встречу НАТО в Турции, назвав альянс разрушителями свободы слова.

    Захарова отреагировала на решение НАТО не аккредитовать российские агентства ТАСС и РИА «Новости» на неформальную встречу глав МИД стран альянса в Анталье в своем Telegram-канале.

    Дипломат написала: «Уничтожители свободы слова».

    Ранее Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации российским СМИ без спортивной специализации на зимние Олимпийские игры 2026 года.

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    15 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    США предложили восстановить работу совета Россия-НАТО

    Bloomberg: США добавили возобновление работы совета Россия-НАТО в план по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В список американских предложений по урегулированию на Украине включена инициатива о возобновлении работы совета Россия-НАТО, пишет Bloomberg.

    США внесли дополнения в свой план по урегулированию ситуации на Украине, предложив восстановить деятельность совета Россия-НАТО, сообщает Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Ранее отмечалось, что американский спецпосланник Стив Уиткофф озвучил в Париже предложения, включающие прекращение огня, немедленные переговоры между Киевом и Москвой и признание за Россией контроля над Крымом и четырьмя новыми регионами. В документе также был указан отказ Украины от стремления вступить в НАТО и предложение о снятии санкций с России. Новая деталь, добавленная позже, касается именно запуска дискуссий о безопасности на площадке совета Россия-НАТО.

    Как напоминает агентство, этот орган прекратил работу после начала конфликта на Украине в 2022 году.

    Ранее лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США.

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    15 мая 2025, 09:19 • Новости дня
    Генсек НАТО выразил «осторожный оптимизм» по поводу переговоров в Стамбуле

    Генсек НАТО Рютте возложил ответственность за успех переговоров на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на положительную динамику в переговорах России и Украины в Стамбуле, при этом возложил ответственность за успех переговоров на Москву.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил об «осторожном оптимизме» относительно переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    По словам Рютте, обе стороны демонстрируют готовность обсуждать мирное урегулирование, однако он возложил основную ответственность за исход переговоров на Москву.

    Рютте заявил, что «русские тоже готовы сыграть свою роль».

    При этом генсек НАТО отметил значимость участия администрации президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что именно благодаря ее усилиям стало возможным проведение переговоров.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 мск делегации России и Украины встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул для участия в переговорах.

    Президент США Дональд Трамп отказался ехать в Стамбул. Владимир Путин вечером 14 мая утвердил состав российской делегации, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Рютте призвал НАТО обойти Россию в военном производстве

    Генсек НАТО признал успехи России в военном производстве и призвал обогнать ее

    Tекст: Вера Басилая

    Россия опережает НАТО в военном производстве, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и призвал страны союза увеличить расходы на оборону и милитаризировать экономику.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал успехи России в военном производстве и призвал страны альянса ускорить темпы развития собственной оборонной промышленности. На открытии встречи глав МИД стран НАТО в Анталье он заявил, что альянсу надо перегнать Россию, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что наращивание производства военной продукции должно помочь НАТО поддерживать Украину в конфликте. Он также заявил о необходимости сделать организацию «более смертоносной», чтобы «никто не посмел нападать на нее».

    Генсек уточнил, что речь идет о милитаризации экономики европейских стран, увеличении военных расходов и равномерном распределении этих расходов между всеми участниками альянса. По его словам, это станет одной из главных тем саммита НАТО, который пройдет в июне в Гааге.

    Ранее Рютте сообщал, что в Гааге странам альянса предстоит принять обязательство повысить порог военных расходов с нынешних 2% до 5% ВВП к 2030 или к 2032 году. Ожидается, что данное решение будет закреплено на предстоящем саммите.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о чрезвычайно низкой вероятности прямой военной конфронтации между Россией и Европейским союзом или НАТО.

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    16 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль опроверг возобновление работы Совета Россия – НАТО

    Песков сообщил об отсутствии предложений по возобновлению Совета Россия – НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Субстантивных предложений по возобновлению работы Совета Россия – НАТО не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, конкретных предложений о возобновлении работы Совета Россия – НАТО не поступало, передает ТАСС.

    «Насколько я понимаю, речь идет о таких рассуждениях средств массовой информации», – заявил пресс-секретарь президента России.

    Песков отметил, что вопросы стратегической стабильности на Европейском континенте необходимо начать обсуждать как можно скорее.

    По словам Пескова, сейчас трудно говорить о возобновлении какого-либо партнерства или диалога с НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс фактически ведет боевые действия против России.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало о включении в список американских предложений по урегулированию на Украине инициативы о возобновлении работы совета Россия-НАТО.

    Лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о запуске в НАТО и Евросоюзе программ по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией.

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    16 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    НАТО и ЕС договорились защищать подводную инфраструктуру Балтийского моря

    Страны НАТО и ЕС подписали меморандум о защите подводной инфраструктуры Балтийского моря

    Tекст: Евгения Караваева

    Страны НАТО Балтийского региона и ЕС заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты подводной инфраструктуры.

    Страны НАТО Балтийского региона и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на защиту критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море, передает РИА «Новости».

    Этот документ способствует практическому сотрудничеству между странами региона по вопросам безопасности инфраструктуры. Переговоры о меморандуме были анонсированы на саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки 14 января 2024 года.

    Ранее страны НАТО Балтийского региона объявили о начале миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), целью которой является патрулирование Балтийского моря и защита подводной инфраструктуры.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы ограничить доступ России к Балтийскому морю. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что у России достаточно ресурсов, чтобы предотвратить превращение Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике. НАТО и Эстония совместно анализируют причины инцидента в Балтийском море после фиксации полета российского истребителя рядом с воздушным пространством страны.


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    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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