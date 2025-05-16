Правительство Латвии решило увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

НАТО и Эстония начали расследование инцидента с Су-35 ВКС России

Tекст: Вера Басилая

Рютте заявил, что НАТО и власти Эстонии выясняют детали инцидента в Балтийском море, когда альянс поднимал самолеты из-за появления российского истребителя вблизи эстонской границы, передает РИА «Новости».

По словам Рютте, НАТО и Эстония координируют свои действия.



Ранее МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем во время сопровождения танкера без флага в своей исключительной экономической зоне.

Военкоры сообщили, что истребитель Су-35 ВКС России вмешался в инцидент с танкером Jaguar, следовавшим в российский порт, и успешно «разогнал» корабли ВМС Эстонии.

Эстонские военные при поддержке авиации и кораблей попытались принудительно остановить судно Jaguar под габонским флагом в нейтральных водах Балтийского моря. Jaguar следовал в порт Приморск.

Эксперты объяснили намерения Эстонии как попытку задержать танкер Jaguar с целью демонстрации решимости на фоне напряженности в регионе.