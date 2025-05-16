В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.4 комментария
Правительство Латвии решило увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
Правительство Латвии постановило увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, начиная с 2026 года, для усиления потенциала НАТО и военной поддержки Украины.
Кабинет министров Латвии принял решение увеличить расходы на оборону страны до 5% от ВВП, начиная с 2026 года, передает РИА «Новости».
В сообщении на сайте правительства республики говорится, что это решение принято для укрепления потенциала НАТО и военной поддержки Украины. При этом размер госдолга Латвии не должен превысить 55% ВВП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Латвии выступил с призывом увеличить численность контингента НАТО и размещенной на территории страны военной техники. Глава МИД Латвии призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Латвия решила передать Украине конфискованные у пьяных водителей машины.