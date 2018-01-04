Потребление российского газа в Европе достигло 40% от общего объема

Поставляемый Газпромом российский газ составил почти 40% от общего объема голубого топлива, которое потребляет Европа, сообщила лондонская Financial Times.

В материале отмечается, что российский газовый монополист «был вынужден понизить свои цены в последние годы, чтобы защитить свою долю рынка перед лицом шагов стран-членов ЕС, направленных на то, чтобы приобретать больше газа у США, Катара и других производителей», передает ТАСС.

Издание подчеркивает, что несмотря на возведение в Польше, Литве и других странах Европы терминалов по приему СПГ в расчете на увеличение его поставок из-за океана, а также попыток ряда восточноевропейских стран заблокировать проекты расширения объемов российских газовых поставок в Германию, такие как «Северный поток – 2», Газпрому удается уже второй год подряд сообщать о рекордных показателях газового экспорта.

По мнению FT, этому способствует в том числе и то обстоятельство, что европейские потребители вновь переориентируются на российский газ на фоне падения производства голубого топлива в Нидерландах и других странах.

Тем временем, по данным председателя правления Газпрома Алексея Миллера, в 2017 году российский концерн, по сравнению с 2016 годом, увеличил добычу газа на 12,4%, до 472 млрд кубометров, а экспорт газа в Европу – на 8,1%, до рекордных 193,6 млрд кубометров.

Между тем, еще в ноябре прошлого года Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что по итогам 2017 года Газпром рассчитывает установить абсолютный рекорд по поставкам газа на экспорт – 192 млрд кубометров. Однако уже 19 декабря Газпром установил абсолютный суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о победах нефтегазовой отрасли России в 2017 году.