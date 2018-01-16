Путину доложили о резком росте числа турпоездок россиян

Граждане России совершили 56 млн поездок внутри страны в 2017 году, что на 75% больше, чем в 2013 году; заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Сафонов также заявил о росте выездного туризма. «Благодаря росту числа доступных предложений, стабилизации экономической ситуации, повышению платежеспособности населения россияне стали чаще выезжать на отдых за рубеж. Выездной турпоток в 2017 году вырос, по предварительным оценкам, почти на 20% и составил 38 млн поездок», – сказал Сафонов, передает ТАСС.

Глава Ростуризма отметил, что показатели 2017 года приблизились к уровню 2014 года, когда в России зафиксировали 42 млн поездок за границу.

В ноябре аналитическая служба Ассоциации туроператоров России оценила динамику выездного турпотока из России в 2013-2017 годах, и выяснила, что российские туристы стали выезжать за рубеж в полтора раза чаще.