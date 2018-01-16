СМИ рассказали, как Россия и Китай потеснят США в мировой экономике

Россия и Китай способны пошатнуть позиции Соединенных Штатов в мировой экономике, пишет китайское интернет-издание Sohu.

Издание отмечает, что ряд стран активно пытаются найти альтернативу доллару как резервной валюте. Москва и Пекин, в частности, создали бездолларовую среду в двусторонней торговле нефтью. Кроме того, эти две страны наращивают добычу золота, чтобы застраховаться в случае обвала американской валюты, передает РИА «Новости».

В общей сложности Россия и Китай обладают примерно 3670 тоннами благородного металла, добавляет издание. В то же время, по данным BWChinese, США находятся на первом месте в мире по золотым запасам (8133,5 тонн). Россия и Китай в этом списке занимают шестое и седьмое места. Между тем, эксперты полагают, что Москва и Пекин обладают еще большим количеством драгоценного металла.

Суммарные золотые запасы России и Китая могут оказаться больше американских, и тогда доллар окажется в «неудобном положении», а Вашингтон будет потеснен в глобальной экономике, говорится в статье.

Ранее Москва заявляла, что в ответ на санкции с американской стороны Россия будет сокращать зависимость от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, какие шаги ради избавления от доллара с чисто экономической точки зрения могла бы сделать Россия.