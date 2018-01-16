В кинотеатре Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали фильм

В Саудовской Аравии впервые за 35 лет запрета показа фильмов на широком экране вышла американская полнометражная лента 2017 года «Эмоджи фильм», сообщает Newsweek.

Посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн, передает РИА «Новости».

Власти Саудовской Аравии недавно распорядились об оборудовании временных мест для просмотра кинофильмов. Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа страны начала выдавать лицензии кинотеатрам. Как ожидается, первые из них откроются в марте этого года. Планируется, что к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, в которых будет работать более 2 тыс. экранов. Фильмы будут проходить цензуру.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х годов. Раньше гражданам страны приходилось ездить смотреть кино в соседний Бахрейн.

Ранее в Саудовской Аравии женщин пустили на футбольные стадионы, разрешив им смотреть матчи.

В прошлом году наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил, что власти собираются привести страну к умеренному, открытому для мира исламу.