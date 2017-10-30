Женщин в Саудовской Аравии пустили на футбольные стадионы

В Саудовской Аравии женщин пустили на футбольные стадионы, разрешив им смотреть матчи, сообщают информационные агентства.

Как сообщает в Twitter Agence France-Presse «ультраконсервативное королевство ослабляет строгие правила».

Saudi Arabia allows women to enter a football stadium for the first time to watch a match, as the ultra-conservative kingdom eases strict decades-old rules separating the sexes pic.twitter.com/3lnxCASTnW — AFP news agency (@AFP) 13 января 2018 г.

В октябре сообщалось, что с 2018 года женщинам в Саудовской Аравии будет разрешено посещать спортивные соревнования на стадионах страны.