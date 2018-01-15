Бизнес-омбудсмен нашел адвоката для экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил адвоката Викторию Бурковскую представлять интересы бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, обвиняемого в убийстве, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Там уточнили, что Титов договорился с Бурковской о предоставлении Аверьянову бесплатной юридической помощи в рамках уголовного дела, сообщает РАПСИ.

На прошлой неделе бизнес-омбудсмен встретился с Аверьяновым в столичном СИЗО-4, после чего заявил, что в обстоятельствах, связанных с потерей предпринимателем кондитерской фабрики, есть признаки рейдерского захвата.

Аверьянов был задержан и арестован в конце декабря после того, как устроил стрельбу в здании фабрики, смертельно ранил охранника и скрылся. Аверьянов заявил, что на преступление его толкнул «рейдерский захват» его предприятия.

Также было распространено заявление бизнесмена, в котором тот заявил о намерении создать «православную «Аль-Каиду».